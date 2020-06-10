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Голодающими в Бурятии тюленями озаботили минкультуры России

Голодающими в Бурятии тюленями озаботили минкультуры России
Власть, 
По словам Соелмы Дагаевой, владелец тюленариума ест ту же рыбу, что и животные

Министерству культуры России рассказали о голодающих тюленях в Театре морских животных в Бурятии. Об этом сообщила министр культуры республики Соелма Дагаева в соцсетях.

Как сообщал «Байкал-Daily», тюленариум, базирующийся в Улан-Удэ с 2018 года, остался без средств к существованию из-за пандемии коронавируса. Во время режима самоизоляции коллектив не смог выехать на гастроли по Бурятии и остался без заработка. Однако основная проблема заключается в том, что сейчас животным нечего есть. 

- Владелец театра выбрал наш город, обосновался здесь и собирался гастролировать по республике и соседним регионам. Успел побывать в южных районах Бурятии. Тут пандемия... Он распустил сотрудников, остался с тюленями один. Переехал к ним на базу, ест ту же рыбу, что и его подопечные. Видно было, что он болеет за свое дело. Содержит все в порядке. Один бассейн с соленой водой, один с пресной. Кормит животных только качественной свежей рыбой. Продал все, что можно продать, - пишет Соелма Дагаева.

Соелма Дагаева в посте рассказала, что попросила директоров Бурятского цирка и Этнографический музей «посмотреть на все своими глазами». По словам министра, они были приятно удивлены тому, что животные находятся в хороших условиях и состоянии.

Коллектив государственного цирка Бурятии закупил 60 кг рыбы для тюленей. Кроме того, руководители учреждений несколько раз привозили необходимую для животных соль. «У нас тоже животные в Этнографическом музее, нам понятна проблема. Ведь многие корма мы покупали за счёт платных услуг, которых сейчас нет. Помогают наши спонсоры», добавила министр.

- Написали в Министерство Культуры РФ о месячной потребности этой организации и ещё одного частного цирка на улице Корабельной, - сообщила Соелма Дагаева.

Она отметила, что животным уже тяжело, а из-за нехватки соли у них может развиться болезнь.

Телефон для помощи животным +7(924) 010-21-21 (Кузьмин Егор Дмитриевич).
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