Владимир Путин выступил за бурятский язык

«Величие силы России - в многообразии», - прокомментировал президент
6 июня в ходе открытия Национальной библиотеки Бурятии посредством телемоста, за которым следили миллионы телезрителей, президент России отметил особые возможности, которые появляются по сохранению и изучению бурятского языка.
- Новые технические возможности библиотеки открыли самые широкие перспективы для развития научно-просветительской работы по сохранению и изучению самобытных традиций Бурятии и бурятского языка, - высказался Владимир Путин.
Кроме того, президент отметил особое отношение работников культуры Бурятии к русской и бурятской культуре.
- Я хочу особо подчеркнуть то, насколько одинаково трепетно относятся сотрудники библиотеки и к русскому, и к бурятскому языку, к нашей общей истории, культуре - это очень важно, и даже символично. Потому что нам дорого наше уникальное наследие во всем его многообразии. Я уже много раз говорил в этом величие силы России - в многообразии. Традиции, обычаи, язык каждого народа, каждого этноса - это абсолютное бесценное богатство России. И наш общий долг сохранять и приумножать его. Так что, я хочу ещё раз пожелать вам успехов на вашем новом рабочем месте, - резюмировал Владимир Путин.
Благодаря новому оборудованию, введенному в эксплуатацию в ходе строительства и реконструкции библиотеки, читатели всего мира могут воспользоваться услугами библиотеки, её уникальными фондами. Национальная библиотека является особо ценным объектом культурного наследия народов Бурятии. В её фондах хранится более миллиона экземпляров произведений печати. На библиотеку возложена функция формирования и вечного хранения полной коллекции краеведческих и национальных документов. Свыше 34 тысяч оцифрованных краеведческих документов хранятся на электронном ресурсе «Бурятика», созданном специалистами Национальной библиотеки.
Кроме того, в беседе с президентом директор Национальной библиотеки Бурятии Людмила Гармаева подчеркнула важную роль государства в сохранении этнокультурного наследия и языкового разнообразия.
- Особенно это значимо, ведь если мы теряем свои традиции, свои культурные основы, то мы теряем свою национальную идентичность и особенно своевременно, на мой взгляд, это включение в основной закон нашей страны поправок об обязанности государства защищать культурную самобытность всех народов нашей страны, о гарантиях сохранения этнокультурного и языкового многообразия. А будучи человеком культуры, работающим в учреждении культуры достаточно долгое время, я, конечно, поддерживаю идею конституционного закрепления гарантии охраны и поддержки культуры со стороны государства, - озвучила свою позицию Людмила Гармаева.
Владимир Путин выступил за бурятский язык
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