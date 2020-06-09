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Работу комитета администрации Иркутска проверяют следователи

Работу комитета администрации Иркутска проверяют следователи
Власть,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Сотрудник комитета городского обустройства допустил нарушения по выдаче технических условий застройщикам

В комитете городского обустройства администрации Иркутска проходят следственные действия. По словам заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства Марины Цыреновой, поступила информация о том, что есть нарушения со стороны одного из сотрудников комитета по выдаче технических условий застройщикам. Проверку деятельности комитета проводит следственное управление по Иркутской области СК РФ.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, кроме того, выемка документации состоялась на прошлой неделе по инициативе мэра города Руслана Болотова в рамках контроля за деятельностью структурных подразделений комитета. Председателем комитета городского обустройства были установлены существенные нарушения при оформлении исполнительной документации при приёмке выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в 2019 году. Данные факты дают основание полагать о возможности совершения противоправных действий сотрудниками одного из отделов комитета. Сотрудники правоохранительных органов изъяли исполнительную документацию, акты приёмки работ.

– Обнаруженные нарушения при составлении сотрудниками комитета исполнительной документации являются существенными. Вместе с тем полагаю, что окончательный вывод о правомерности либо неправомерности действий сотрудников, по которым возникли вопросы, в конечном итоге определят органы, в компетенцию которых входит проведение в том числе оперативных мероприятий. Со своей стороны, хочу отметить, что никому и ни при каких условиях не позволено исполнять свои должностные обязанности ненадлежащим образом, вступать в сговор с подрядными организациями, контроль будет осуществляться на всех этапах работы, – подчеркнула Марина Цыренова.
Иркутск администрация мэрия проверка следственный комитет
 
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