Иван Ургант пошутил про ситуацию с главой Бурятии

Шоумен и юморист Иван Ургант в своём телешоу пошутил по поводу недавнего открытия Национальной библиотеки Бурятии, в которой онлайн принимал участие президента России.
Как сообщал «Байкал-Daily», во время прямого эфира президент прервал речь главы Бурятии Алексея Цыденова и спросил, почему не сходятся данные по финансированию Нацбиблиотеки. «По моим данным, больше миллиарда рублей. Если вы говорите 615 миллионов, то где 400 миллионов?» - задал вопрос Путин.
На это глава Бурятии пояснил, что «потерянные» деньги - это те, что заложены в бюджете на реконструкцию старого здания библиотеке, работы которого ещё не завершены.
Выпуск «Вечернего Урганта» начался с темы о подготовки выпускников к экзаменам. Это стало основой шутки про главу Бурятии.
- Владимир Путин проверил такие необходимые знания для выпускника, как сложение и вычитание. И проверил их у руководителей регионов, - начал Иван Ургант, описав произошедшую ситуацию. – Алексей Цыденов ещё раз внимательно прочитал условия задачки и ответил правильно. Глава Бурятии уточнил, что речь шла о новом здании библиотеки, на которые была потрачена названная сумма, и что оставшиеся 385 миллионов пойдут на ремонт старого здания. И всё сошлось.
- Садись, пять, - с юмором подытожил его соведущий Дмитрий Хрусталёв.
- Нет, слово «садись» тут не прозвучало, - тут же пошутил Иван Ургант.
Бурятия уже неоднократно попадала в «Вечерний Ургант». Шутил Ургант и по поводу Алексея Цыденова, три года назад сделав с ним «фотожабу».
В марте популярный юморист высмеял красноярцев, принявших артистов Бурятского театра «Байкала» за китайцев с коронавирусом.
В конце 2019 года Иван Ургант не обошёл вниманием новость о вусмерть пьяных авиапассажирах из Бурятии.