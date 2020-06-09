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Иван Ургант пошутил про ситуацию с главой Бурятии

Иван Ургант пошутил про ситуацию с главой Бурятии
Власть, 
В шоу Ивана Урганта попало открытие Национальной библиотеки Бурятии

Шоумен и юморист Иван Ургант в своём телешоу пошутил по поводу недавнего открытия Национальной библиотеки Бурятии, в которой онлайн принимал участие президента России.

Как сообщал «Байкал-Daily», во время прямого эфира президент прервал речь главы Бурятии Алексея Цыденова и спросил, почему не сходятся данные по финансированию Нацбиблиотеки. «По моим данным, больше миллиарда рублей. Если вы говорите 615 миллионов, то где 400 миллионов?» - задал вопрос Путин.

На это глава Бурятии пояснил, что «потерянные» деньги - это те, что заложены в бюджете на реконструкцию старого здания библиотеке, работы которого ещё не завершены.

Выпуск «Вечернего Урганта» начался с темы о подготовки выпускников к экзаменам. Это стало основой шутки про главу Бурятии.

- Владимир Путин проверил такие необходимые знания для выпускника, как сложение и вычитание. И проверил их у руководителей регионов, - начал Иван Ургант, описав произошедшую ситуацию. – Алексей Цыденов ещё раз внимательно прочитал условия задачки и ответил правильно. Глава Бурятии уточнил, что речь шла о новом здании библиотеки, на которые была потрачена названная сумма, и что оставшиеся 385 миллионов пойдут на ремонт старого здания. И всё сошлось.

- Садись, пять, - с юмором подытожил его соведущий Дмитрий Хрусталёв.

- Нет, слово «садись» тут не прозвучало, - тут же пошутил Иван Ургант. 



Бурятия уже неоднократно попадала в «Вечерний Ургант». Шутил Ургант и по поводу Алексея Цыденова, три года назад сделав с ним «фотожабу».

В марте популярный юморист высмеял красноярцев, принявших артистов Бурятского театра «Байкала» за китайцев с коронавирусом. 

В конце 2019 года Иван Ургант не обошёл вниманием новость о вусмерть пьяных авиапассажирах из Бурятии.



глава Бурятии Алексей Цыденов телешоу
 
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