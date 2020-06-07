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На контроле: Президент РФ спросил у Алексея Цыденова про выделенные, но ещё не освоенные бюджетные деньги

На контроле: Президент РФ спросил у Алексея Цыденова про выделенные, но ещё не освоенные бюджетные деньги
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
На открытии Национальной библиотеки в режиме видеоконференцсвязи, президент прервал речь главы Бурятии и спросил, почему не сходятся данные в его материалах со словами Алексея Цыденова

На что глава пояснил, что «потерянные» деньги - это те, что заложены в бюджете на реконструкцию старого здания библиотеке, работы которого ещё не завершены. 

Как это было

- Вы можете увидеть за моей спиной большое светлое современное здание, - сказал глава Бурятии. - На возведение нового корпуса библиотеки и оснащение современным оборудованием благодаря вашей поддержке было выделено 615 млн рублей.

Владимир Путин в ответ поправил:

- По моим данным больше миллиарда рублей. Если вы говорите 615 миллионов, то где 400 миллионов?

- Владимир Владимирович, нам ещё предстоит реконструкция старого здания, ответил глава Бурятии - оно располагается левее. Абсолютно точные цифры называете.

Напомним, в субботу вечером в Улан-Удэ состоялось открытие нового корпуса Национальной библиотеки. В нём в режиме видеоконференцсвязи принял участие России Владимир Путин.

На строительство нового пристроя к старому зданию Национальной библиотеки Бурятии в общем выделено 1,3 млрд рублей. Новый, открытый сегодня корпус обошелся бюджету в 615 млн рублей.

В этом году началась реконструкция старого корпуса библиотеки, на которую в общем выделено более 594 млн: 161 млн в 2020 году и еще 433 млн рублей в 2021 году.


Путин национальная библиотека Алексей Цыденов глава Бурятии
 
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