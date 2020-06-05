В регионе разработан проект нового правового акта
30 мая в Бурятии прошло очередное заседание штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в республике. По результатам заседания минимуществом региона разработан проект правового акта по отсрочке арендной платы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Проект предусматривает отсрочку уплаты арендной платы за использование земельных участков, находящихся в республиканской собственности и используемых для осуществления предпринимательской деятельности, а также её уплату равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон.
После принятия данного акта минимуществом будут проведены мероприятия по заключению с арендаторами соответствующих дополнительных соглашений к договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности РБ.
Бурятия отсрочит арендную плату за участки в республиканской собственности
Власть, Фото:
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