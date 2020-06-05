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Бурятия отсрочит арендную плату за участки в республиканской собственности

Бурятия отсрочит арендную плату за участки в республиканской собственности
Власть,  Фото:pixabay.com
В регионе разработан проект нового правового акта

30 мая в Бурятии прошло очередное заседание штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в республике. По результатам заседания минимуществом региона разработан проект правового акта по отсрочке арендной платы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проект предусматривает отсрочку уплаты арендной платы за использование земельных участков, находящихся в республиканской собственности и используемых для осуществления предпринимательской деятельности, а также её уплату равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон.

После принятия данного акта минимуществом будут проведены мероприятия по заключению с арендаторами соответствующих дополнительных соглашений к договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности РБ. 
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