Бурятия отсрочит арендную плату за участки в республиканской собственности

В регионе разработан проект нового правового акта



30 мая в Бурятии прошло очередное заседание штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в республике. По результатам заседания минимуществом региона разработан проект правового акта по отсрочке арендной платы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Проект предусматривает отсрочку уплаты арендной платы за использование земельных участков, находящихся в республиканской собственности и используемых для осуществления предпринимательской деятельности, а также её уплату равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон.



После принятия данного акта минимуществом будут проведены мероприятия по заключению с арендаторами соответствующих дополнительных соглашений к договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности РБ.

