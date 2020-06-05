Очистные сооружения построят в посёлке Култук
В Иркутской области природоохранная прокуратура установила, что имеющиеся очистные сооружения в посёлке Култук находятся в аварийном состоянии. Основные ёмкости, системы и узлы объекта изношены, а проведение реконструкции и ремонта бесперспективно.
- Проблема несёт в себе особую опасность для экологии, так как неэффективно очищенные сточные воды сливаются на поля фильтрации, а оттуда дренируют в реку Култучная, которая впадает в озеро Байкал. Выход из сложившейся ситуации один – строительство новых очистных сооружений, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Прокурор в адрес главы Култукского городского поселения внес представление, однако, действенных мер направленных на устранение нарушений принято не было. Администрация не начала ожидаемую работу по включению мероприятий по строительству очистных сооружений в национальный проект «Экология» для получения средств федерального бюджета.
Тогда прокурор обратился в суд с иском. Слюдянский районный суд удовлетворил требования – на местную администрацию возложена обязанность построить в посёлке Култук канализационные очистные сооружения, обеспечивающие надлежащую очистку сточных вод.
На Байкале аварийные очистные сооружения заменят новыми
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 05.06.2020
Очистные сооружения построят в посёлке Култук
В общероссийском медиарейтинге глав регионов вновь лидирует мэр Москвы
Будут обсуждаться вопросы применения рекламного, антимонопольного законодательства и законодательства о закупках
С иском в суд обратился прокурор
Приём состоится через неделю, 11 июня
Подготовительные работы по заключению соглашения уже проведены
Предупреждение связано с аннулированием семи аукционов на поставку медоборудования
Сессия должна была пройти перед днём всероссийского голосования
Прокуратура выявила нарушение закона о закупках
На это выделят субсидии из резервного фонда края
Изменения коснутся ставок по земельному налогу и единому налогу на вменённый доход
В Чебоксарах умер Чувашский митрополит Варнава
Место в Хурале освободилось после назначения министра здравоохранения
Также обращение в министерство можно подать не выходя из дома
Назначение произведено в администрации главы Бурятии