На Байкале аварийные очистные сооружения заменят новыми

Очистные сооружения построят в посёлке Култук



В Иркутской области природоохранная прокуратура установила, что имеющиеся очистные сооружения в посёлке Култук находятся в аварийном состоянии. Основные ёмкости, системы и узлы объекта изношены, а проведение реконструкции и ремонта бесперспективно.



- Проблема несёт в себе особую опасность для экологии, так как неэффективно очищенные сточные воды сливаются на поля фильтрации, а оттуда дренируют в реку Култучная, которая впадает в озеро Байкал. Выход из сложившейся ситуации один – строительство новых очистных сооружений, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.



Прокурор в адрес главы Култукского городского поселения внес представление, однако, действенных мер направленных на устранение нарушений принято не было. Администрация не начала ожидаемую работу по включению мероприятий по строительству очистных сооружений в национальный проект «Экология» для получения средств федерального бюджета.



Тогда прокурор обратился в суд с иском. Слюдянский районный суд удовлетворил требования – на местную администрацию возложена обязанность построить в посёлке Култук канализационные очистные сооружения, обеспечивающие надлежащую очистку сточных вод.



