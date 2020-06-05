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На Байкале аварийные очистные сооружения заменят новыми

На Байкале аварийные очистные сооружения заменят новыми
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Очистные сооружения построят в посёлке Култук

В Иркутской области природоохранная прокуратура установила, что имеющиеся очистные сооружения в посёлке Култук находятся в аварийном состоянии. Основные ёмкости, системы и узлы объекта изношены, а проведение реконструкции и ремонта бесперспективно.

- Проблема несёт в себе особую опасность для экологии, так как неэффективно очищенные сточные воды сливаются на поля фильтрации, а оттуда дренируют в реку Култучная, которая впадает в озеро Байкал. Выход из сложившейся ситуации один – строительство новых очистных сооружений, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Прокурор в адрес главы Култукского городского поселения внес представление, однако, действенных мер направленных на устранение нарушений принято не было. Администрация не начала ожидаемую работу по включению мероприятий по строительству очистных сооружений в национальный проект «Экология» для получения средств федерального бюджета.

Тогда прокурор обратился в суд с иском. Слюдянский районный суд удовлетворил требования – на местную администрацию возложена обязанность построить в посёлке Култук канализационные очистные сооружения, обеспечивающие надлежащую очистку сточных вод.

Байкал очистные сооружения
 
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