Алексей Цыденов остался на пятом месте в медиарейтинге глав регионов ДФО

В общероссийском медиарейтинге глав регионов вновь лидирует мэр Москвы



Глава Бурятии Алексей Цыденов занял пятое место в медиарейтинге цитируемости глав регионов Дальневосточного федерального округа за май от «Медиалоги». На той же пятой позиции глава Бурятии был и в апрельском рейтинге. Медиаиндекс Алексея Цыденова составил 18 978, в то время как у лидера – главы Республики Саха Айсена Николаева – 74 963.



В Дальневосточном федеральном округе лидерами медиарейтинга в мае 2020 года стали глава Республики Саха Айсен Николаев, глава Приморского края Олег Кожемяко и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Лидерство Николаева обеспечили в том числе сообщения о ситуации с заражением работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения.



Губернатор Забайкальского края Александр Осипов расположился в медиарейтинге ДФО на шестом месте, следом за Алексеем Цыденовым.



В общероссийском медиарейтинге глав регионов глава Бурятии оказался на 55 месте, потеряв 12 позиций за месяц. Лидирует здесь, как и прежде мэр Москвы Сергей Собянин. Затем идут губернаторы Московской области Андрей Воробьёв, Санкт-Петербурга Александр Беглов, Крыма Сергей Аксенов и Свердловской области Евгений Куйвашев. Замкнули рейтинг глава Калмыкии Бату Хасиков и Республики Алтай Олег Хорохордин.



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Основой для построения рейтингов является МедиаИндекс «Медиалогии» - это показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны. При расчёте учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе: влиятельность источника информации, характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный); роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая); наличие прямой или косвенной речи, относящейся к объекту. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 57 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.



