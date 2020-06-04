Бурятское УФАС проведёт онлайн-обсуждение

Будут обсуждаться вопросы применения рекламного, антимонопольного законодательства и законодательства о закупках



25 июня Бурятское УФАС приглашает желающих принять участие в публичном мероприятии, темой которого станет обсуждение вопросов применения рекламного, антимонопольного законодательства и законодательства о закупках.



- Публичные обсуждения правоприменительной практики организуются управлением ежеквартально в течение трёх лет, с целью профилактики нарушений в сфере антимонопольного регулирования, - комментирует врио руководителя Бурятского УФАС Инесса Баглаева.



В этот раз мероприятие будет проводиться в формате онлайн-трансляции».



Обсуждение будет транслироваться на официальном YouTube-канале Бурятского УФАС России, начало в 15 часов.



Вопросы, замечания и предложения по обсуждаемой теме можно направить на электронную почту to03@fas.gov.ru с пометкой «Для публичного обсуждения». Непосредственно во время трансляции вопрос можно задать в чате или по телефону 8(3012) 22-12-63.

