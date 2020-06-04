Будут обсуждаться вопросы применения рекламного, антимонопольного законодательства и законодательства о закупках
25 июня Бурятское УФАС приглашает желающих принять участие в публичном мероприятии, темой которого станет обсуждение вопросов применения рекламного, антимонопольного законодательства и законодательства о закупках.
- Публичные обсуждения правоприменительной практики организуются управлением ежеквартально в течение трёх лет, с целью профилактики нарушений в сфере антимонопольного регулирования, - комментирует врио руководителя Бурятского УФАС Инесса Баглаева.
В этот раз мероприятие будет проводиться в формате онлайн-трансляции».
Обсуждение будет транслироваться на официальном YouTube-канале Бурятского УФАС России, начало в 15 часов.
Вопросы, замечания и предложения по обсуждаемой теме можно направить на электронную почту to03@fas.gov.ru с пометкой «Для публичного обсуждения». Непосредственно во время трансляции вопрос можно задать в чате или по телефону 8(3012) 22-12-63.
Бурятское УФАС проведёт онлайн-обсуждение
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 04.06.2020
С иском в суд обратился прокурор
Власть, 04.06.2020
Приём состоится через неделю, 11 июня
Подготовительные работы по заключению соглашения уже проведены
Предупреждение связано с аннулированием семи аукционов на поставку медоборудования
Сессия должна была пройти перед днём всероссийского голосования
Прокуратура выявила нарушение закона о закупках
На это выделят субсидии из резервного фонда края
Изменения коснутся ставок по земельному налогу и единому налогу на вменённый доход
В Чебоксарах умер Чувашский митрополит Варнава
Место в Хурале освободилось после назначения министра здравоохранения
Также обращение в министерство можно подать не выходя из дома
Назначение произведено в администрации главы Бурятии
Регионы ДФО и минвостокразвития готовят перечень мер для привлечения туристов
Замглавы района уличили в заключении контракта без торгов
Телеграм-канал «Степной дозор» узнал, кого глава Бурятии просит на пост детского омбудсмена