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Бурятское УФАС проведёт онлайн-обсуждение

Бурятское УФАС проведёт онлайн-обсуждение
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Будут обсуждаться вопросы применения рекламного, антимонопольного законодательства и законодательства о закупках

25 июня Бурятское УФАС приглашает желающих принять участие в публичном мероприятии, темой которого станет обсуждение вопросов применения рекламного, антимонопольного законодательства и законодательства о закупках.

- Публичные обсуждения правоприменительной практики организуются управлением ежеквартально в течение трёх лет, с целью профилактики нарушений в сфере антимонопольного регулирования, - комментирует врио руководителя Бурятского УФАС Инесса Баглаева.

В этот раз мероприятие будет проводиться в формате онлайн-трансляции».

Обсуждение будет транслироваться на официальном YouTube-канале Бурятского УФАС России, начало в 15 часов.

Вопросы, замечания и предложения по обсуждаемой теме можно направить на электронную почту to03@fas.gov.ru с пометкой «Для публичного обсуждения». Непосредственно во время трансляции вопрос можно задать в чате или по телефону 8(3012) 22-12-63. 
УФАС
 
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