Приём состоится через неделю, 11 июня
11 июня с 10 до 12 часов в прокуратуре Бурятии (Улан-Удэ, ул. Борсоева, 23 А) заместитель прокурора республики Дмитрий Хобраков проведет личный приём граждан по вопросам соблюдения законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов.
В приёме также примут участие представители министерства строительства Бурятии и республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора.
Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру республики по телефонам 21-11-33 либо по телефонам дежурного прокурора – 21-44-98, 8-914-050-96-79.
Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодняшний день девять объектов долевого строительства признаны проблемными. Это дом в 105 микрорайоне (застройщик «ДомСтройКомплект, 237 дольщиков), дом в 140А квартале («Тамир», 146 дольщиков), дом на улице Ключевская, 20А квартал («Бизнес-Инвест», 41 дольщик), дом на улице Сахьяновой, 9 («Улан-Удэжилстрой», 116 дольщиков), дом в 111 квартале («Регионжилстрой», 4 дольщика), дом на улице Лебедева («Промгражданстрой», 145 дольщиков), дом на улице Столичная («ГК Шэнэсэн», 37 дольщиков), дом на проспекте Строителей («Сити-Строй», 208 дольщиков), дом на улице Ключевская («Монолит», 59 дольщиков).
Недавно в Бурятии был создан фонд поддержки обманутых дольщиков.
Прокуратура Бурятии примет обманутых дольщиков
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