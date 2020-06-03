Хурал Бурятии перенёс сессию в угоду голосования по Конституции

Сессия должна была пройти перед днём всероссийского голосования



Очередная двенадцатая сессия Народного Хурала Бурятии перенесена на 7 июля.



Причиной переноса даты парламентского заседания стало назначение на 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию страны. Ранее сессия планировалась 30 июня и вполне могла затмить следующий день.



На сегодня в повестку сессии внесено более 40 вопросов и два в рамках «правительственного часа». В том числе планируется заслушать информацию о мерах, принимаемых правительством Бурятии по противодействию распространения коронавируса. Не исключено, что вновь будут звучать громкие заявления, в том числе по кадровым вопросам.





