 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Июня

02 Июня

Популярное

Хурал Бурятии перенёс сессию в угоду голосования по Конституции

Хурал Бурятии перенёс сессию в угоду голосования по Конституции
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Сессия должна была пройти перед днём всероссийского голосования

Очередная двенадцатая сессия Народного Хурала Бурятии перенесена на 7 июля.

Причиной переноса даты парламентского заседания стало назначение на 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию страны. Ранее сессия планировалась 30 июня и вполне могла затмить следующий день.

На сегодня в повестку сессии внесено более 40 вопросов и два в рамках «правительственного часа». В том числе планируется заслушать информацию о мерах, принимаемых правительством Бурятии по противодействию распространения коронавируса. Не исключено, что вновь будут звучать громкие заявления, в том числе по кадровым вопросам.


Народный Хурал
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии оштрафовали главу Иволгинска
В Бурятии оштрафовали главу Иволгинска
Власть, 03.06.2020
Прокуратура выявила нарушение закона о закупках
В Забайкалье лицевые маски подешевеют на 10 рублей
В Забайкалье лицевые маски подешевеют на 10 рублей
Власть, 02.06.2020
На это выделят субсидии из резервного фонда края
В Забайкалье власти районов снизят ставки для предпринимателей
В Забайкалье власти районов снизят ставки для предпринимателей
Власть, 02.06.2020
Изменения коснутся ставок по земельному налогу и единому налогу на вменённый доход
Бурятскому митрополиту прочат переезд в Чувашию
Бурятскому митрополиту прочат переезд в Чувашию
Власть, 02.06.2020
В Чебоксарах умер Чувашский митрополит Варнава
В Бурятии устроят довыборы в Хурал за вакантный мандат
В Бурятии устроят довыборы в Хурал за вакантный мандат
Власть, 02.06.2020
Место в Хурале освободилось после назначения министра здравоохранения
В Бурятии возобновили личный приём специалисты минсоцзащиты
В Бурятии возобновили личный приём специалисты минсоцзащиты
Власть, 02.06.2020
Также обращение в министерство можно подать не выходя из дома
Глава Бурятии сделал кадровое назначение
Глава Бурятии сделал кадровое назначение
Власть, 02.06.2020
Назначение произведено в администрации главы Бурятии
Для граждан России, совершивших поездки в ДФО, хотят ввести налоговый вычет
Для граждан России, совершивших поездки в ДФО, хотят ввести налоговый вычет
Власть, 02.06.2020
Регионы ДФО и минвостокразвития готовят перечень мер для привлечения туристов
В Бурятии оштрафовали заместителя главы района
В Бурятии оштрафовали заместителя главы района
Власть, 02.06.2020
Замглавы района уличили в заключении контракта без торгов
В Бурятии озвучили имя возможного нового детского омбудсмена
В Бурятии озвучили имя возможного нового детского омбудсмена
Власть, 02.06.2020
Телеграм-канал «Степной дозор» узнал, кого глава Бурятии просит на пост детского омбудсмена
Фонд поддержки дольщиков создали в Бурятии
Фонд поддержки дольщиков создали в Бурятии
Власть, 02.06.2020
На достройку проблемных домов дольщиков в Бурятии требуются колоссальные средства
Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам
Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам
Власть, 01.06.2020
Домохозяйкам предлагали платить выплаты в размере МРОТ
В Думе Иркутска упразднили одного из четырёх заместителей
В Думе Иркутска упразднили одного из четырёх заместителей
Власть, 01.06.2020
Должность вводилась в связи с выборами мэра год назад
Главврачу республиканской больницы в Улан-Удэ объявили выговор
Главврачу республиканской больницы в Улан-Удэ объявили выговор
Власть, 01.06.2020
Растёт число заражённых от очага в РКБ имени Семашко
Горсовет Улан-Удэ контролирует дорожно-ремонтные работы
Горсовет Улан-Удэ контролирует дорожно-ремонтные работы
Власть, 01.06.2020
Инициативная группа проверила ремонт дороги на улице Партизанской

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^