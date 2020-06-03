Бурятия и Иркутская область создадут научно-образовательный центр «Байкал»

Подготовительные работы по заключению соглашения уже проведены



Глава Бурятии Алексей Цыденов и исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев подтвердили свое намерение заключить соглашение о создании межрегионального научно-образовательного центра «Байкал». Это было озвучено 2 июня на совещании совета по науке и инновациям, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи. Все подготовительные работы уже проведены. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области



Научно- образовательный центр «Байкал» – это структура, объединяющая усилия учёных, вузовских лабораторий, промышленников для решения ключевых задач инновационного развития. Его основная задача – создать точку роста экономики, место объединения науки, образования, бизнеса, сформировать кадровые ресурсы. В результате объединения научно-производственных возможностей двух регионов будет кратно увеличен валовый региональный продукт Иркутской области и Бурятии.



- Наши регионы имеют уникальное географическое и геополитическое положение. У нас высокий научно-образовательный, экономический и этнокультурный потенциал. Это создаёт все предпосылки для результативного межрегионального сотрудничества. Совместными усилиями мы сформируем уникальную программу центра. Представители научных организаций, вузов и бизнес-сообществ нам в этом помогут, – отметил Игорь Кобзев.

