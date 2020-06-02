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В Бурятии устроят довыборы в Хурал за вакантный мандат

В Бурятии устроят довыборы в Хурал за вакантный мандат
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Место в Хурале освободилось после назначения министра здравоохранения

На 13 сентября 2020 года, когда пройдёт единый день голосования, намечены довыборы депутата Народного Хурала Бурятии по одномандатному избирательному округу №32. Этот мандат принадлежал Евгении Лудуповой. Весной Лудупова покинула парламент в связи с назначением министром здравоохранения Бурятии.

На факт намечаемых довыборов обратил внимание Телеграм-канал «Ньюбур». Подтверждение нашлось на сайте Избиркома Бурятии. На 13 сентября планируются не только эти, но и ещё и 11 выборов различных уровней. В их числе, например, выборы главы Онохоя, а также сельских поселений «Ключевское», «Усть-Брянское» Заиграевского района, «Барское» Мухоршибирского района, «Улюнхан эвенкийское» Курумканского района.

Хуральский округ №32 – это Муйский и Северо-Байкальский районы. В 2018 году Лудупова выиграла здесь весьма уверенно, оставив на втором месте бывшего первого зампреда правительства Бурятии Иннокентия Егорова.

выборы Народный Хурал
 
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