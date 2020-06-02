Глава Бурятии сделал кадровое назначение

Назначение произведено в администрации главы Бурятии



В администрации главы и правительства Бурятии – новое назначение. На должность заместителя председателя комитета финансово-экономического планирования, контроля и учёта – начальника отдела бюджетного учёта назначена Елена Галсанова. С ней заключен служебный контракт с 1 июня.



Прежде Елена Галсанова трудилась всё в той же администрации главы и даже в том же комитете. Она занимала пост заместителя председателя комитета финансово-экономического планирования, контроля и учёта – начальника отдела планирования и финансового контроля.



Администрацию главы Бурятии возглавляет зампред правительства Баир Цыренов. Администрация состоит из аппарата советников главы, а также из 13 комитетов: комитет организационного и протокольного обеспечения, комитет государственной службы и кадровой политики, государственно-правовой комитет, контрольный комитет, комитет территориального развития, комитет по информационной политике, комитет по совершенствованию государственного управления, комитет по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив, комитет информационных технологий и документальной связи, комитет специальных программ, канцелярия (на правах комитета), комитет финансово-экономического планирования, контроля и учёта, комитет государственной охраны объектов культурного наследия.



