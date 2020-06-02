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В Забайкалье лицевые маски подешевеют на 10 рублей

В Забайкалье лицевые маски подешевеют на 10 рублей
Власть,  Фото:пресс-служба минэкономразвития Забайкальского края
На это выделят субсидии из резервного фонда края

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов распорядился выделить из резервного фонда Забайкальского края два миллиона рублей на компенсацию затрат предпринимателей, связанных с приобретением лицевых масок в период пандемии. Компенсацию получат торговые сети и магазины Забайкалья, снизившие на 10 рублей стоимость каждой лицевой маски.

- Это разумный шаг, потому что введение масочного режима требует от всех ношения средств индивидуальной защиты, – рассказал замминистра экономического развития региона Денис Рысев. – А финансовое положение населения заметно ухудшилось. Поэтому предприниматели снизят цену на маски, людям будет проще их приобрести.

С 25 мая по настоянию регионального управления Роспотребнадзора сотрудники магазинов Забайкальского края вправе отказать в обслуживании покупателям без защитной лицевой маски. Эти меры призваны остановить распространение коронавирусной инфекции на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона.
 
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