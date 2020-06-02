На это выделят субсидии из резервного фонда края
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов распорядился выделить из резервного фонда Забайкальского края два миллиона рублей на компенсацию затрат предпринимателей, связанных с приобретением лицевых масок в период пандемии. Компенсацию получат торговые сети и магазины Забайкалья, снизившие на 10 рублей стоимость каждой лицевой маски.
- Это разумный шаг, потому что введение масочного режима требует от всех ношения средств индивидуальной защиты, – рассказал замминистра экономического развития региона Денис Рысев. – А финансовое положение населения заметно ухудшилось. Поэтому предприниматели снизят цену на маски, людям будет проще их приобрести.
С 25 мая по настоянию регионального управления Роспотребнадзора сотрудники магазинов Забайкальского края вправе отказать в обслуживании покупателям без защитной лицевой маски. Эти меры призваны остановить распространение коронавирусной инфекции на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона.
В Забайкалье лицевые маски подешевеют на 10 рублей
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