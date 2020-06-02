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В Забайкалье власти районов снизят ставки для предпринимателей

В Забайкалье власти районов снизят ставки для предпринимателей
Власть,  Фото:pixabay.com
Изменения коснутся ставок по земельному налогу и единому налогу на вменённый доход

В Забайкальском крае органы местного самоуправления приняли решение о предоставлении субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим от эпидемии COVID-19, налоговых льгот. Об этом рассказал вице-премьер краевого правительства Андрей Кефер.

- Речь идёт о снижении ставок по земельному налогу и единому налогу на вменённый доход, они зачисляются в местный бюджет. Следовательно, решение по ним тоже должны принимать органы местного самоуправления, – пояснил зампред правительства Забайкалья. – Несмотря на некоторую раскачку, 6 муниципальных образований приняли решение о снижении ставок по земельному налогу, это не может не радовать. Предполагаемые выпадающие доходы по муниципальным бюджетам – порядка 14 млн рублей – будут в обязательном порядке нами компенсированы в части реализации наших договоренностей с муниципалами. 16 муниципальных образований в настоящее время уже приняли или принимают решение о снижении ставок по ЕНВД. Выпадающую просадку по муниципальным бюджетам мы планируем компенсировать в полном объёме.

Ранее правительство Забайкальского края в качестве мер поддержки пострадавших отраслей экономики приняло решение о снижении ставок по упрощённой системе налогооблажения, транспортному налогу, авансировании ресурсоснабжающих предприятий в трёхмесячном объёме, отсрочке по арендным платежам за государственное и муниципальное имущество. В регионе также есть возможность получения «зарплатных кредитов» под 0% а также субсидии для сотрудников в размере МРОТ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
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