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В Бурятии оштрафовали заместителя главы района

В Бурятии оштрафовали заместителя главы района
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Замглавы района уличили в заключении контракта без торгов

Заместитель главы Хоринского района Бурятии заключил муниципальный контракт в обход конкурентных процедур. Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.

- Прокуратура Хоринского района провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в деятельности администрации района. Проверкой установлено, что в нарушение федерального закона от «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заместитель главы района заключил муниципальный контракт в обход конкурентных процедур, - сообщает прокуратура.

В отношении заместителя главы района было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ. Ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.
штраф прокуратура Хоринский район
 
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