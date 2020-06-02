В Бурятии оштрафовали заместителя главы района

Замглавы района уличили в заключении контракта без торгов



Заместитель главы Хоринского района Бурятии заключил муниципальный контракт в обход конкурентных процедур. Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.



- Прокуратура Хоринского района провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в деятельности администрации района. Проверкой установлено, что в нарушение федерального закона от «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заместитель главы района заключил муниципальный контракт в обход конкурентных процедур, - сообщает прокуратура.



В отношении заместителя главы района было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ. Ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

