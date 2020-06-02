Замглавы района уличили в заключении контракта без торгов
Заместитель главы Хоринского района Бурятии заключил муниципальный контракт в обход конкурентных процедур. Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.
- Прокуратура Хоринского района провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в деятельности администрации района. Проверкой установлено, что в нарушение федерального закона от «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заместитель главы района заключил муниципальный контракт в обход конкурентных процедур, - сообщает прокуратура.
В отношении заместителя главы района было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ. Ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.
В Бурятии оштрафовали заместителя главы района
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 02.06.2020
Телеграм-канал «Степной дозор» узнал, кого глава Бурятии просит на пост детского омбудсмена
Власть, 02.06.2020
На достройку проблемных домов дольщиков в Бурятии требуются колоссальные средства
Домохозяйкам предлагали платить выплаты в размере МРОТ
Должность вводилась в связи с выборами мэра год назад
Растёт число заражённых от очага в РКБ имени Семашко
Инициативная группа проверила ремонт дороги на улице Партизанской
Семьям пожелали тепла, уюта, благополучия и взаимного уважения
За последнее время значительно увеличилось число случаев распространения коронавируса внутри региона
Политик сыронизировал над словами Екатерины Кочетовой о том, что «с голоду никто не умер»
Геннадий Жидко проверил готовность частей к летнему периоду
Обсуждались проблемы, связанные с жильём и медициной
Братчане пожаловались на мусор вдоль бывшей автомобильной дороги
30 мая отмечается день рождения республики
В Бурятии жалуются на незаконно открывшиеся кафе, а также на парикмахеров без масок
Место получил Владимир Павлов