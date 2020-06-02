Также обращение в министерство можно подать не выходя из дома
В Бурятии министерство социальной защиты населения республики возобновляет ежедневный личный приём граждан по предварительной записи по телефону: 8 (3012) 46-24-34.
График приёма граждан специалистами министерства:
- Понедельник-четверг с 8:30 до 17:30 часов;
- Пятница с 8:30 до 16:30 часов.
Обеденный перерыв: 12:00 – 12:48.
В период ограничительных мероприятий существует возможность подать обращение не выходя из дома. Для этого необходимо лишь заполнить форму в электронной приёмной. Поступившие обращения будут рассмотрены в 30-дневный срок, в соответствии с федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» № 59-ФЗ.
Также подать обращение в электронном виде можно на портале «Активный гражданин Республики Бурятии» в разделе «Социальное обслуживание и защита». Для этого достаточно иметь упрощенную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) (esia.gosuslugi.ru) на самом портале. Новый раздел заработал в мае этого года. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.
В Бурятии возобновили личный приём специалисты минсоцзащиты
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