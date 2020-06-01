Горсовет Улан-Удэ контролирует дорожно-ремонтные работы

Инициативная группа проверила ремонт дороги на улице Партизанской



Инициативная группа по контролю за дорожно-ремонтными работами выехала на округ № 16. На этот раз проверили ход дорожно-ремонтных работ на улице Партизанской.



15 лет назад на этом участке была ливневая канализация, но она забилась, и в какой-то очередной ямочный ремонт её просто закатали. Теперь подрядчик вынужден идти на дополнительные затраты, чтобы выровнять полотно дороги, чтобы вода не застаивалась.



- Ещё до начала работ у нас были претензии к качеству проектирования. В частности, не был предусмотрен отвод воды с улицы, – объяснил депутат по 16 округу Сергей Бурдиков.



Нашли несколько удачных решений – дорожники построили дополнительную парковку возле школы, чего не было в проекте. Проложили тротуар не вдоль проезжей части, а через небольшую аллею, таким образом сделали дорожку безопаснее. После такого решения появилась возможность увеличить ширину проезжей части на повороте на Водопроводную и Пристанскую.



- Здесь очень опасный перекрёсток, его используют для разворота, да и вокруг всегда очень много припаркованных машин. Попросили подрядчика и заказчика пойти навстречу просьбам жителей и расширить проезд, – пояснил Сергей Бурдиков.



Похвалили дорожников и за то, как аккуратно выложили плиткой подходы к крыльцу дома.



- То, что не забыли о съезде для колясок – это молодцы, – отметил председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.



Но замечаний в адрес дорожников оказалось больше. Это несвоевременный вывоз мусора, нарушение пропорций при изготовлении песчано-цементной основы под плитку. Много претензий было к установке бордюров.



Оказалось, что бордюрный камень не имеет полноценной опоры вокруг тротуарной дорожки на большей части улицы. Замечание вызвало и наличие зазоров между плиткой и бордюром.



- Толщина бордюра разная, почти на сантиметр выступает – это же брак. И сколы, которые замазаны цементом – это выглядит совсем неэстетично, – подчеркнул начальник городского управления дорожного строительства Андрей Дугаров.



Представитель «Доринвеста» согласился с большинством претензий, пообещав устранить недочёты.



Комиссия дала время до понедельника, переделать те участки, где нет сплошной бетонной подпорки, иначе подрядчику придётся полностью демонтировать бордюр.



- В рамках общественного контроля эта работа будет продолжена. Об этом нас просил мэр города, да и сами депутаты заинтересованы, чтобы на их округах дороги ремонтировались хорошо. Благодарим активных жителей, которые следят за ходом работ. В ближайшие дни после обучения состав общественных наблюдателей существенно пополнится. Отдельная благодарность экспертам «Союза дорожников Бурятии». Общими усилиями мы добьёмся, чтобы подрядчики научились качественно проводить дорожный ремонт и не экономить в ущерб качеству, – подвёл итоги председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.



В выезде принимали участие председатель горсовета Чимит Бальжинимаев, председатели двух профильных комитетов Валерий Шагжитаров и Сергей Бурдиков, начальник городского управления дорожного строительства Андрей Дугаров и председатель общественной палаты Улан-Удэ Владимир Сажин. Об этом сообщает пресс-служба Улан-Удэнкого городского Совета депутатов.

