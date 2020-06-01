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Горсовет Улан-Удэ контролирует дорожно-ремонтные работы

Горсовет Улан-Удэ контролирует дорожно-ремонтные работы
Власть,  Фото:УУГСД
Инициативная группа проверила ремонт дороги на улице Партизанской

Инициативная группа по контролю за дорожно-ремонтными работами выехала на округ № 16. На этот раз проверили ход дорожно-ремонтных работ на улице Партизанской.

15 лет назад на этом участке была ливневая канализация, но она забилась, и в какой-то очередной ямочный ремонт её просто закатали. Теперь подрядчик вынужден идти на дополнительные затраты, чтобы выровнять полотно дороги, чтобы вода не застаивалась.

- Ещё до начала работ у нас были претензии к качеству проектирования. В частности, не был предусмотрен отвод воды с улицы, – объяснил депутат по 16 округу Сергей Бурдиков.

Нашли несколько удачных решений – дорожники построили дополнительную парковку возле школы, чего не было в проекте. Проложили тротуар не вдоль проезжей части, а через небольшую аллею, таким образом сделали дорожку безопаснее. После такого решения появилась возможность увеличить ширину проезжей части на повороте на Водопроводную и Пристанскую.

- Здесь очень опасный перекрёсток, его используют для разворота, да и вокруг всегда очень много припаркованных машин. Попросили подрядчика и заказчика пойти навстречу просьбам жителей и расширить проезд, – пояснил Сергей Бурдиков.

Похвалили дорожников и за то, как аккуратно выложили плиткой подходы к крыльцу дома.

- То, что не забыли о съезде для колясок – это молодцы, – отметил председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.

Но замечаний в адрес дорожников оказалось больше. Это несвоевременный вывоз мусора, нарушение пропорций при изготовлении песчано-цементной основы под плитку. Много претензий было к установке бордюров.

Оказалось, что бордюрный камень не имеет полноценной опоры вокруг тротуарной дорожки на большей части улицы. Замечание вызвало и наличие зазоров между плиткой и бордюром.

- Толщина бордюра разная, почти на сантиметр выступает – это же брак. И сколы, которые замазаны цементом – это выглядит совсем неэстетично, – подчеркнул начальник городского управления дорожного строительства Андрей Дугаров.

Представитель «Доринвеста» согласился с большинством претензий, пообещав устранить недочёты.

Комиссия дала время до понедельника, переделать те участки, где нет сплошной бетонной подпорки, иначе подрядчику придётся полностью демонтировать бордюр.

- В рамках общественного контроля эта работа будет продолжена. Об этом нас просил мэр города, да и сами депутаты заинтересованы, чтобы на их округах дороги ремонтировались хорошо. Благодарим активных жителей, которые следят за ходом работ. В ближайшие дни после обучения состав общественных наблюдателей существенно пополнится. Отдельная благодарность экспертам «Союза дорожников Бурятии». Общими усилиями мы добьёмся, чтобы подрядчики научились качественно проводить дорожный ремонт и не экономить в ущерб качеству, – подвёл итоги председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.

В выезде принимали участие председатель горсовета Чимит Бальжинимаев, председатели двух профильных комитетов Валерий Шагжитаров и Сергей Бурдиков, начальник городского управления дорожного строительства Андрей Дугаров и председатель общественной палаты Улан-Удэ Владимир Сажин. Об этом сообщает пресс-служба Улан-Удэнкого городского Совета депутатов.
ГорсоветУУ дорожный ремонт Улан-Удэ
 
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