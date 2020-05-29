Иркутская область продлила режим самоизоляции, в Бурятии пока решения нет

В Иркутской области режим самоизоляции продлён до 14 июня
Сегодня, 29 мая, в указ губернатора Иркутской области о режиме повышенной готовности внесли изменения о продлении режима самоизоляции до 14 июня. Такое решение рекомендовано санитарно-противоэпидемической комиссией и поддержано большинством мэров, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
С начала пандемии в Иркутской области было зарегистрировано 1660 случаев коронавирусной инфекции. На сегодня показатель заболеваемости составляет 69,1 на 100 тысяч населения. Прирост за последние сутки - 162 человека. (109 случаев - это граждане, прибывшие из неблагополучных территорий, из них 103 вахтовика). Ещё 53 случая заболевания коронавирусом - результат местного распространения инфекции.
– Особое внимание необходимо уделить представителям группы риска - людям старше 60 лет и тем, у кого есть хронические заболевания. Мы не должны допустить новых очагов болезни, - подчеркнул врио губернатора Игорь Кобзев.
По информации регионального Роспотребнадзора, за последнее время значительно увеличилось число случаев распространения коронавируса внутри региона.
- Ограничительные меры в данных условиях являются вынужденными. Самоизоляция сейчас подразумевает соблюдение гражданами социальной дистанции, масочного режима в общественном транспорте, местах общего пользования, на работе, - доложил главный санитарный врач регионального Роспотребнадзора Дмитрий Савиных.
- Мы приняли правильные меры накануне православных праздников, когда призвали жителей области отметить торжество в кругу семьи и участвовать в церковных службах в онлайн-режиме. Это исключило массовое скопление людей. В итоге у нас не произошло всплеска заболеваний. В регионах, где этого сделано не было, получили заметный прирост случаев коронавируса. С другой стороны, в майские праздники было много гуляющих компаний, и ровно через один инкубационный период начался рост числа заболевших COVID-19 и нетипичной для этого времени года внебольничной пневмонией, - рассказала исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.
Игорь Кобзев призвал глав муниципальных образований Иркутской области отнестись со всей серьёзностью к продлению ограничительных мер и обеспечить должный контроль за соблюдением режима самоизоляции.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в Бурятии управление Роспотребнадзора выступило за продление режима самоизоляциидля лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями до 15 июня. По-прежнему будут запрещены зрелищные, публичные, развлекательные и другие массовые мероприятия. Также не могут работать рестораны, кафе, бары и другие заведения общепита, кроме обслуживания на вынос и доставки. Остаются закрытыми спа-салоны, массажные салоны, солярии, сауны, бани и иные объекты, оказывающие подобные услуги.
Официального решения пока ещё не принято.
Иркутская область продлила режим самоизоляции, в Бурятии пока решения нет
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