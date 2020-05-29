Политик сыронизировал над словами Екатерины Кочетовой о том, что «с голоду никто не умер»
Политический деятель Алексей Навальный на своём YouTube-канале «Навальный LIVE» уделил внимание фразе министра экономики Бурятии Екатерины Кочетовой. Как сообщал «Байкал-Daily», Кочетова, отвечая на вопросы депутата Народного Хурала Игоря Бобкова, сказала: «С голоду ещё никто у нас не умер». Накануне, 28 мая, министр принесла извинения на своей странице в Facebook за эти слова. Она написала, что высказалась так «во время чрезвычайно эмоционального доклада».
Алексей Навальный рассказал в прямом эфире, что узнал об этом из репостов жителей Бурятии в соцсетях.
- Какое-то видео из Хурала Бурятии. Его местные люди распространяют со словами: «Да вы, чё, там офигели, что ли?» - высказался политик.
Дальше Алексей Навальный пошутил, что, конечно, люди не умирают, ведь сейчас весна и пошли ягоды.
- До этого был берёзовый сок. Нужно существенное количество берёзового сока выпить, чтобы насытиться, но тем не менее, сейчас ягоды, потом грибы, крапива там растёт и всё остальное. С голоду ещё никто не умирал. Вот в этом смысле всё нормально. Но это, согласитесь, непопулярная точка зрения? Если выпускать таких министров, которые говорят: «Да всё у нас нормально, с голоду у нас никто ещё не умирал», население это не оценит. Ещё бы у нас кто-то умирал с голоду, в стране, которая является первым экспортёром в мире нефти и газа. Конечно, никто не должен умирать. Но тем не менее 25 миллионов ниже черты бедности, нищих фактически людей, - высказался он.
Навальный отреагировал на слова министра экономики Бурятии
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