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В Улан-Удэ председатель горсовета поздравил с Днём защиты детей

В Улан-Удэ председатель горсовета поздравил с Днём защиты детей
Власть,  Фото:УУГСД
Семьям пожелали тепла, уюта, благополучия и взаимного уважения

Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев поздравил маленьких горожан и их семьи с Международным Днём защиты детей. В поздравлении говорится:

«Дорогие ребята, родители, дедушки и бабушки! От имени Улан-Удэнского городского Совета депутатов поздравляю вас с замечательным праздником – с Международным Днём защиты детей!

Первый Международный день защиты детей был проведён в 1950 году. И вот уже 70 лет, ежегодно 1 июня почти во всех странах отмечается этот праздник.

Это не только один из самых радостных праздников для детей, но и напоминание взрослым о том, что дети нуждаются в их постоянной заботе и защите.

Самые светлые, чистые и добрые воспоминания связаны с детством, когда искренне веришь в чудо и радуешься каждому новому дню.

В Улан-Удэ делается многое для поддержки материнства и детства. Строятся новые детские сады и школы. Во дворах жилых домов, на территориях школ и детских садов устанавливаются детские и спортивные площадки, успешно работает служба дворовых инструкторов.

От всего сердца поздравляю юных улан-удэнцев с Международным Днём защиты детей. Желаю всем семьям тепла, уюта, благополучия и взаимного уважения. С праздником!»
ГорсоветУУ День защиты детей
 
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