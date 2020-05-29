Бурятию посетил командующий войсками Восточного военного округа

Власть, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Геннадий Жидко проверил готовность частей к летнему периоду



Командующий войсками Восточного военного округа, Герой России, генерал-лейтенант Геннадий Жидко проверил готовность соединений и воинских частей в Бурятии к началу летнего периода обучения.



Комиссия проверила вопросы качественной и количественной укомплектованности частей и подразделений личным составом, состояние вооружения и военной техники, а также готовность учебно-материальной базы и полигонов к началу интенсивной боевой подготовки.



Помимо этого, проверена готовность мишенного оборудования и инженерных сооружений на войсковых стрельбищах и танковых директрисах общевойсковых и специальных полигонов.



Также комиссия штаба Восточного военного округа оценила состояние учебно-материальной базы, запасы материальных средств.



В новом периоде обучения, который стартует в войсках округа 1 июня, на полигонах общевойскового объединения пройдёт несколько сотен боевых стрельб и тактических учений различного уровня, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

