Геннадий Жидко проверил готовность частей к летнему периоду
Командующий войсками Восточного военного округа, Герой России, генерал-лейтенант Геннадий Жидко проверил готовность соединений и воинских частей в Бурятии к началу летнего периода обучения.
Комиссия проверила вопросы качественной и количественной укомплектованности частей и подразделений личным составом, состояние вооружения и военной техники, а также готовность учебно-материальной базы и полигонов к началу интенсивной боевой подготовки.
Помимо этого, проверена готовность мишенного оборудования и инженерных сооружений на войсковых стрельбищах и танковых директрисах общевойсковых и специальных полигонов.
Также комиссия штаба Восточного военного округа оценила состояние учебно-материальной базы, запасы материальных средств.
В новом периоде обучения, который стартует в войсках округа 1 июня, на полигонах общевойскового объединения пройдёт несколько сотен боевых стрельб и тактических учений различного уровня, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Бурятию посетил командующий войсками Восточного военного округа
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Геннадий Жидко проверил готовность частей к летнему периоду
Обсуждались проблемы, связанные с жильём и медициной
Братчане пожаловались на мусор вдоль бывшей автомобильной дороги
30 мая отмечается день рождения республики
В Бурятии жалуются на незаконно открывшиеся кафе, а также на парикмахеров без масок
Место получил Владимир Павлов
Наталья Бухольцева находится в отпуске с последующим увольнением
В Бурятии вновь обсуждают необходимость снижения числа депутатов парламента
После прокурорского вмешательства нарушения устранены
На это направят 40 млн рублей из республиканского бюджета
Губернатор региона отчитался о ходе работ перед федеральным правительством
Им стала экс-заместитель главы администрации Железнодорожного района Читы
В него войдут люди, чьи знания и опыт помогут в решении вопросов городского развития
Субъекты ДФО отчитались о работе на соцобъектах по «Единой субсидии»
Екатерина Кочетова заявила, что скандальную фразу произнесла «во время чрезвычайно эмоционального доклада»