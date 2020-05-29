Бурятский омбудсмен пообщалась с подозреваемыми и обвиняемыми

Обсуждались проблемы, связанные с жильём и медициной



В режиме видеоконференцсвязи руководство УФСИН и уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова провели плановый приём по личным вопросам подследственных и осуждённых, содержащихся в СИЗО.



Подозреваемые и обвиняемые дистанционно обсудили с омбудсменом проблемы с жильём, вопросы о медицинском обеспечении и многие другие. Всего в этот день к уполномоченному по правам человека обратились 10 человек.



Всем обратившимся были даны подробные юридические консультации, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.

