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Бурятский омбудсмен пообщалась с подозреваемыми и обвиняемыми

Бурятский омбудсмен пообщалась с подозреваемыми и обвиняемыми
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Обсуждались проблемы, связанные с жильём и медициной

В режиме видеоконференцсвязи руководство УФСИН и уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова провели плановый приём по личным вопросам подследственных и осуждённых, содержащихся в СИЗО.

Подозреваемые и обвиняемые дистанционно обсудили с омбудсменом проблемы с жильём, вопросы о медицинском обеспечении и многие другие. Всего в этот день к уполномоченному по правам человека обратились 10 человек.

Всем обратившимся были даны подробные юридические консультации, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
уполномоченный по правам человека СИЗО
 
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