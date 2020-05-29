Прокуратура взялась за двухкилометровую свалку в Братске

Власть, Фото: Байкальская природоохранная прокуратура

Братчане пожаловались на мусор вдоль бывшей автомобильной дороги



Неравнодушный брачанин сообщил в природоохранную прокуратуру о захламлении отходами земель вдоль бывшей автомобильной дороги из Центрального в Падунский район Братска. Была проведена прокурорская проверка, которая подтвердила незаконное размещение отходов. Протяжённость выявленной свалки составила около двух километров, мусором захламлено 11 земельных участков.



- Загрязнение муниципальных территорий свидетельствует о ненадлежащем осуществлении земельного контроля органом местного самоуправления. По данным фактам мэру Братска внесено представление, которое находится на рассмотрении, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.



Также прокуратура в судебном порядке настаивает на признании незаконным бездействия администрации города по ликвидации данной свалки, понуждая муниципалитет принять меры к устранению нарушений.



Административный иск прокурора находится на рассмотрении суда.



Сообщение поступило во время проведения «горячей линии» по вопросам исполнения законодательства об отходах производства и потребления. Всего в природоохранную прокуратуру обратилось 11 жителей Братска. Они сообщали о нарушениях, связанных с благоустройством территории, отсутствием контейнерных площадок, несанкционированных свалках. Доводы заявителей подтвердились.



