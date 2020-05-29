30 мая отмечается день рождения республики
Бывший глава Бурятии, а ныне член Совета Федерации Вячеслав Наговицын поздравил с 97-й годовщиной образования республики. Пост появился на странице Наговицына «Вконтакте».
- Цветущая от края и до края республика по праву гордится не только самобытной природой, богатыми ресурсами, но и своей историей, отношением к вечным человеческим ценностям. Многонациональная Бурятия объединяет представителей разных народов и культур, она стала примером межэтнического согласия и дружбы (…) Сегодня – повод с благодарностью вспомнить всех верных сынов и дочерей Бурятии, ветеранов, кто внес свой весомый вклад в развитие и процветание республики. Труженики всех поколений достойны глубокой признательности. Уверен, что любовь жителей республики к родной матери - земле, вера в свои силы, стремление к благополучию и гражданскому миру обеспечит дальнейшее поступательное развитие и процветание Бурятии! – говорится в сообщении.
Наговицын пожелал жителям здоровья, счастья, мира, любви и добра.
30 мая Республике Бурятия исполнится 97 лет. Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая Республика была создана 30 мая 1923 года постановлением президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.
Наговицын поздравил Бурятию в соцсетях
Власть, Фото:
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