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В Бурятии вновь сменили заместителя председателя оперштаба по коронавирусу

В Бурятии вновь сменили заместителя председателя оперштаба по коронавирусу
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Место занял Владимир Павлов

Председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов назначен заместителем председателя оперативного штаб по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Соответствующий указ подписал 27 мая глава Бурятии Алексей Цыденов, который возглавляет оперштаб.

Ранее этот пост занимал зампред правительства по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов, а до него был зампред правительства по вопросам безопасности Пётр Мордовской. 

Штаб был создан 31 января для оперативного реагирования на изменение эпидемиологической обстановки в республике и организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти, транспортных узлов, служб пограничного, санитарного контроля. В состав оперштаба вошли более 40 человек – министры, силовики, руководители ведомств и депутаты.

Как сообщал «Байкал-Daily», на 29 мая в республике зарегистрировано 1438 случаев заражения коронавирусом. Темп заражения по сравнению с последними днями снизился. 
коронавирус глава Бурятии
 
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