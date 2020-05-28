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В Забайкалье назначен новый министр образования края

В Забайкалье назначен новый министр образования края
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
Им стала экс-заместитель главы администрации Железнодорожного района Читы

В Забайкальском крае представили нового министра образования, науки и молодёжной политики региона. Руководителем ведомства стала Наталья Бянкина.

- Наталья Николаевна долгое время работала в сфере образования, есть у неё опыт работы и в сфере местного самоуправления. Считаю, что это очень хороший симбиоз, который поможет министерству. Именно в сфере образования мы формируем наше будущее, именно в этой системе мы передаём традиции, формируем ценности, отношения к стране, к людям, формируем личность. При этом здесь наибольшие вызовы, которые прослеживаются во многих различных социальных, нередко с отрицательными показателями, ситуациях в различных сферах нашей жизни, – сказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Он добавил, что большое количество объектов образования находятся сейчас в сложном состоянии. В связи с этим руководство министерства образования должно быть защитником, настойчивым представителем интересов забайкальского образования на федеральном уровне.

Бянкина Наталья Николаевна родилась 31 августа 1972 года в селе Бишигино Нерчинского района. В 1994 году окончила Читинский государственный педагогический институт по квалификации «Учитель математики, информатики и вычислительной техники». Также имеет второе образование – получила в 2019 году диплом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, специальность «Государственное и муниципальное управление».

Трудовую деятельность начала учителем математики, физики, информатики в Савватеевской средней школе Нерчинского района, работала преподавателем в профессиональном училище №33 города Читы, учителем математики в городской средней школе №25, в Читинском политехническом колледже. Также была заместителем начальника отдела центра развития профессионального образования, исполняющей обязанности директора и директора центра.

До назначения на должность министра образования края, работала заместителем главы администрации Железнодорожного административного района городского округа «Город Чита» по развитию местного самоуправления и социальным вопросам.

Наталья Николаевна имеет классный чин – муниципальный советник Забайкальского края 1 класса. Награждена почётными грамотами министерства образования региона и благодарственными письма губернатора. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
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