В Иркутске создадут координационный совет по развитию города

В него войдут люди, чьи знания и опыт помогут в решении вопросов городского развития
В Иркутске при администрации создадут координационный совет по комплексному развитию города. Новый орган станет площадкой для обсуждения и разработки действенных механизмов для развития ключевых направлений деятельности областного центра – в сфере экономики, градостроительства, благоустройства города, формированию дорожно-транспортной схемы и других. Планируется, что в состав совета войдут люди, чьи знания и опыт помогут в решении вопросов по развитию Иркутска. К участию будут приглашены известные общественно-политические деятели, ведущие экономисты и социологи, ректоры вузов, представители профессиональных сообществ, почётные граждане Иркутска.
Первую рабочую встречу по созданию координационного совета мэр города Руслан Болотов провёл с президентом союза строителей Иркутской области Юрием Шкуропатом. С 1982 по 1990 годы Юрий Александрович являлся председателем Иркутского горисполкома, при его непосредственном участии в городе началось комплексное строительство жилых микрорайонов Ново-Ленино, Первомайский, Университетский, Топкинский, Юбилейный.
- В Иркутске сильные строительные традиции, наш регион был одной из главных строительных площадок Советского Союза. Фундамент для развития областного центра закладывался именно тогда. И, безусловно, эти традиции необходимо развивать и продолжать, опираясь на современные возможности, – подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов. – Большой акцент в своей работе мы делаем на комплексное развитие города, намерены реализовывать масштабные проекты. Создание координационного совета по комплексному развитию города, безусловно, будет этому способствовать.
Также на встрече была достигнута договорённость, что будет разработана конкретная программа работы совета, график его заседаний и состав участников.
- В советские времена ни один крупный строительный проект не обходился без участия подобного совета. И эта была хорошая практика в плане привлечения профессионального сообщества. Сегодня необходимо возродить этот опыт, координационный совет должен стать хорошей помощью для мэра и администрации, – отметил Юрий Шкуропат.
Членам координационного совета предстоит разработать проект программы развития строительной отрасти Иркутска на 2020-2024 годы. Кроме того, Руслан Болотов и Юрий Шкуропат обсудили возможность возобновления работы архитектурно-градостроительной секции градостроительного совета при администрации города в части проектирования и комплексной застройки микрорайонов города, а также инженерно-строительной секции и строительного контроля на объектах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
В Иркутске создадут координационный совет по развитию города
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