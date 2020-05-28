Минвостокразвития обсудит строительство нацмузея Бурятии отдельно

Власть, Фото: пресс-служба минвостокразвития России

Субъекты ДФО отчитались о работе на соцобъектах по «Единой субсидии»



27 мая, представители властей Бурятии, Амурской области, Забайкальского и Приморского краёв отчитались перед министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым о реализации планов социального развития центров экономического роста («Единая субсидия»). Работы на большей части объектов идут по планам, либо выстроен график, который позволит нагнать отставание.



Глава минвостокразвития проведёт до конца мая совещания со всеми дальневосточными регионами, чтобы проконтролировать соответствие хода строительных и ремонтных работ социальных объектов заявленным планам.



В начале совещания Александр Козлов напомнил, что в июне готовится заседание правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке, где будет рассмотрен ход реализации планов социального развития центров экономического роста.

- Это нужно, чтобы скорректировать вопросы, которые возникнут, и дать вам возможность в графике и без осложнений пройти строительный сезон, – отметил министр.



В этом году должны быть завершены крупные объекты, работы над которыми начаты ещё в 2018-2019 годах. При этом Александр Козлов призвал докладчиков акцентировать внимание исключительно на тех объектах, реализация которых поставлена под угрозу и требуется принятия решения на уровне правительственной подкомиссии.



По информации представителя правительства Бурятии, по части незавершённых в соответствии с планом-графиком объектов сроки будут нагнаны, а по некоторым – требуется перераспределение средств, и информация об этом будет направлена в министерство.



- Буквально перед совещанием провёл разговор с главой республики. Он информировал меня о том, как планируется поступить, о том, что собираетесь произвести переброску средств внутри региона. Предложенную схему поддерживаю, – прокомментировал Александр Козлов.



Кроме того, он сообщил, что строительство такого крупного и дорогостоящего объекта как национальный музей Бурятии, по которому также есть отставание, требует отдельного обсуждения, поскольку нужна основательная проработка с точки зрения бюджетных процессов.



Губернатор Забайкалья Александр Осипов дал пояснения о причинах срыва намеченных сроков по подготовке проектно-сметной документации, строительным и ремонтным работам, закупочным процедурам. Он заверил, что по всем объектам, кроме одного, выстроены планы по ликвидации отставаний, и всё, что должны сдать в 2020 году, будет введено в строй. Он рассказал, что серьёзная просрочка может появиться в отношении проведения ремонта скорой помощи городской больницы №1, которая из-за эпидобстановки может быть задействована в течение двух-трёх месяцев для обеспечения потребностей борьбы с коронавирусной инфекцией.



Александр Козлов ещё раз проинструктировал региональные команды о том, как работать с выделяемыми в рамках «Единой субсидии» средствами, и призвал с особой внимательностью относиться ко всем бюджетным процессам, чтобы субъекты Дальнего Востока не лишились выделяемых из федерального бюджета денег на реализацию планов социального развития центров экономического роста. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

