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В Забайкалье назначили замминистра здравоохранения

В Забайкалье назначили замминистра здравоохранения
Власть, 
Пост занял 38-летний Сергей Базаров

Назначен заместитель министра здравоохранения Забайкальского края. Должность занял Сергей Базаров. Распоряжение о назначении подписал зампред краевого правительства Алексей Казаков, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

Сергей Базаров родился 30 сентября 1981 года в Москве. В 2004 году окончил Иркутский государственный медицинский университет по специальности «Медико-профилактическое дело». В 2008 году после окончания Сеченовского университета присвоена дополнительная квалификация «Преподаватель высшей школы». В 2011 году там же прошёл профессиональную переподготовку по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

С 2001 по 2004 год работал в городской клинической больнице №3 Иркутска. Далее три года был аспирантом кафедры «Основы законодательства в здравоохранении» Московской медицинской академии имени Сеченова. С 2011 по 2012 годы - работал в отделе социального развития управления социальной сферы администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края.

С 2015-го Сергей Баирович был и.о. главного врача Забайкальского краевого противотуберкулёзного диспансера №2, через год стал главным врачом Забайкальской краевой туберкулёзной больницы.

Должность министра в регионе сейчас занимает Анна Шангина. Её назначили на эту должность в апреле этого года. До неё, с июля 2019 года пост министра занимал экс-министр здравоохранения Бурятии Валерий Кожевников.

назначение минздрав
 
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