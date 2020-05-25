В Забайкалье назначили замминистра здравоохранения

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В Бурятии безответственно относятся к гидротехническим сооружениям Власть, Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура в судебном порядке понуждает органы местного самоуправления и эксплуатирующие организации к законному пользованию гидротехническими сооружениями