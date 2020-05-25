Улан-Удэнский таможенный пост был создан в августе 2016 года
С 16 июня 2020 года Улан-Удэнский таможенный пост (центр электронного декларирования, ЦЭД) прекращает свою деятельность, сообщает пресс-служба Бурятской таможни.
Это связано с реформированием таможенных органов и созданием электронных таможен. С 16 июня декларации на товары можно будет подать в центры электронного декларирования Дальневосточного таможенного управления или иные ЦЭДы, находящиеся в подчинении Федеральной таможенной службы России.
Улан-Удэнский таможенный пост (ЦЭД) был создан в августе 2016 года. За это время на таможенном посту выпущено свыше 80 тысяч деклараций. По состоянию на 20 мая, в федеральный бюджет перечислено около 47 млрд рублей.
Основными экспортными товарами были лес, лесоматериалы, летательные аппараты, продукты питания, товары народного потребления.
На импорт в ЦЭДе декларировались запасные части к автомобилям, самолетам, электробытовая техника и части к ней, лекарственные средства, плавиковый шпат, изделия из долерита, гранита, электроды.
Улан-Удэнский таможенный пост ликвидируют
Власть, Фото:
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