Над законопроектом уже работают в Госдуме
Уголовное наказание за нарушение ДТП, совершённое водителем без прав, могут ужесточить. В Госдуме ведётся работа над законопроектом, согласно которому нарушителю-самоучке будет грозить до 15 лет лишения свободы, если его действия повлекли тяжёлые последствия. Об этом сообщает РИА Новости.
- Сейчас мы проводим консультации, которые касаются дорожной безопасности, усиления ответственности людей, которые садятся за руль, не имея водительского удостоверения… Если мы приравняем эти действия к действиям лиц, оставивших место ДТП или находящихся в состоянии опьянения, это будет серьёзная острастка и мотивация, ведь садятся иногда те, кто не умеет ездить, - пояснил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
Депутат отметил, что в действующем законодательстве есть «определённый пробел», так как лица, нарушившие ПДД и не имеющие, либо лишённые водительского удостоверения, несут такую же ответственность, как и те, у кого права есть. При этом лица без ВУ представляют собой большую опасность.
Депутат отметил, что в последнем случае действия правонарушителя фактически становятся умышленными.
Согласно действующему законодательству к умышленным относят нарушения ПДД, совершённые водителем, находящимся в состоянии опьянения или покинувшим место происшествия.
Наказание за ДТП, совершённые водителями без прав, хотят ужесточить
Власть, Фото:
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