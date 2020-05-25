В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Законопроект внесли депутаты ЛДПР



Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии раньше: не с 80 лет, как сейчас, а с 75. Об этом сообщает РИА Новости.



Согласно закону «О страховых пенсиях», лицам, достигшим возраста 80 лет, устанавливается повышение в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, что обусловлено тем, что эти граждане нуждаются в постоянном постороннем уходе.



«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет», - говорится в пояснительной записке.



Авторы законопроекта отмечают, что Всемирная организация здравоохранения относит тех, кто достиг возраста 75 лет, к лицам старческого возраста. Данная классификация опирается на особенности организма человека, на его анатомические и физиологические особенности. Такой же классификации граждан по возрасту придерживаются и геронтологи, указывают парламентарии.



«Практически все лица, достигшие 75 лет, имеют хронические заболевания. Во многих странах гражданам, достигшим 75 лет, предоставляются различные доплаты и меры социальной поддержки... В настоящее время накоплены финансовые ресурсы, которые могли бы быть направлены на повышение уровня пенсионного обеспечения лиц, достигших возраста 75 лет. Принятие законопроекта позволит обеспечить более достойный уровень жизни лицам, достигшим возраста 75 лет», - говорится в пояснительной записке.



Вступление в силу указанного федерального закона предполагается с 1 января 2021 года.



