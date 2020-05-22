В Улан-Удэ за дорожными работами будут следить городские депутаты и общественники

Состоялось рабочее совещание по вопросам ремонтно-дорожной кампании под руководством Чимита Бальжинимаева



Городские депутаты и общественники войдут в инициативную группу по контролю за дорожными работами. Такое решение было принято сегодня на рабочем совещание по вопросам ремонтно-дорожной кампании 2020 года, которое проходило под руководством председателя Улан-Удэнского горсовета Чимита Бальжинимаева.



В совещании приняли участие представители городского Комитета по строительству, депутаты городского Совета и Общественная палата города Улан-Удэ.



Депутатам доложили, что создана комиссия, которая проверит все гарантийные обязательства по работам начиная с 2016 года.



- Депутаты также проверят на своих округах всё, что было сделано за последние годы, и подадут акты для устранения брака в рамках гарантийных обязательств, – добавил председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.



В ближайшее время состоится обучающий онлайн-семинар по основным требованиям приёмки дорожных работ.



На семинар будут приглашены помощники депутатов и общественники, которые в последующем войдут в инициативную группу по приёмке дорожных работ.

