Состоялось рабочее совещание по вопросам ремонтно-дорожной кампании под руководством Чимита Бальжинимаева
Городские депутаты и общественники войдут в инициативную группу по контролю за дорожными работами. Такое решение было принято сегодня на рабочем совещание по вопросам ремонтно-дорожной кампании 2020 года, которое проходило под руководством председателя Улан-Удэнского горсовета Чимита Бальжинимаева.
В совещании приняли участие представители городского Комитета по строительству, депутаты городского Совета и Общественная палата города Улан-Удэ.
Депутатам доложили, что создана комиссия, которая проверит все гарантийные обязательства по работам начиная с 2016 года.
- Депутаты также проверят на своих округах всё, что было сделано за последние годы, и подадут акты для устранения брака в рамках гарантийных обязательств, – добавил председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.
В ближайшее время состоится обучающий онлайн-семинар по основным требованиям приёмки дорожных работ.
На семинар будут приглашены помощники депутатов и общественники, которые в последующем войдут в инициативную группу по приёмке дорожных работ.
В Улан-Удэ за дорожными работами будут следить городские депутаты и общественники
Власть, Фото:
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