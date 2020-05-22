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В Улан-Удэ за дорожными работами будут следить городские депутаты и общественники

В Улан-Удэ за дорожными работами будут следить городские депутаты и общественники
Власть,  Фото:УУГСД
Состоялось рабочее совещание по вопросам ремонтно-дорожной кампании под руководством Чимита Бальжинимаева

Городские депутаты и общественники войдут в инициативную группу по контролю за дорожными работами. Такое решение было принято сегодня на рабочем совещание по вопросам ремонтно-дорожной кампании 2020 года, которое проходило под руководством председателя Улан-Удэнского горсовета Чимита Бальжинимаева.

В совещании приняли участие представители городского Комитета по строительству, депутаты городского Совета и Общественная палата города Улан-Удэ.

Депутатам доложили, что создана комиссия, которая проверит все гарантийные обязательства по работам начиная с 2016 года.

- Депутаты также проверят на своих округах всё, что было сделано за последние годы, и подадут акты для устранения брака в рамках гарантийных обязательств, – добавил председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.

В ближайшее время состоится обучающий онлайн-семинар по основным требованиям приёмки дорожных работ.

На семинар будут приглашены помощники депутатов и общественники, которые в последующем войдут в инициативную группу по приёмке дорожных работ.
ГорсоветУУ Улан-Удэ дорожный ремонт
 
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