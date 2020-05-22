В Бурятии безответственно относятся к гидротехническим сооружениям

Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура в судебном порядке понуждает органы местного самоуправления и эксплуатирующие организации к законному пользованию гидротехническими сооружениями



Эти объекты представляют собой комплексы для использования водных ресурсов, а также для борьбы с вредным воздействием вод (плотины, берегоукреплеления, пруды, водохранилища, и т.д.), обеспечивая безопасность и природы и населения. Но на практике, ответственные органы не всегда понимают значимость гидротехнических сооружений и допускают халатное отношение к их эксплуатации, сообщает Байкальская природоохранная прокуратура.



В селе Максимиха Баргузинского района в 2014 году возведено новое берегоукрепление на сумму более 17 млн. руб. Вместе с тем, уже сейчас оно находится в разрушенном состоянии и не исполняет свои функции. Для восстановления сооружения прокурор обратился в суд к эксплуатирующей организации ФГБУ «Центррегионводхоз» с требованиями о проведении обследования берегоукрепления и приведении его в технически исправное состояние.



Аналогичные иски к органам местного самоуправления предъявлены по гидротехническим сооружениям в Мухоршибирском, Бичурском и Хоринском районах.



Износились и стали «ненужными» муниципалитету три берегоукрепительные конструкции на реке Баргузин в Курумканском районе. Администрация сельского поселения Могойто отказалась от права собственности на данные объекты, организовав снятие их с кадастрового учета. Прокурором в судебном порядке предъявлены требования о восстановлении права муниципальной собственности на имущество.



Кроме того, выявлено использование прудов и водохранилищ в Мухоршибирском, Тарбагатайском и Бичурском районах без оформления права водопользования, несмотря на гидрологическую связь с реками и ручьями.



К администрации сельского поселения «Заводское» Тарбагатайского района предъявлен иск о нарушении водного законодательства при использовании пруда на реке Воровка, проведении его обследования, разработке критериев безопасности сооружения.



Исковые заявления находятся на рассмотрении судов. О результатах будет сообщено дополнительно.



