Запрет на их деятельность могут продлить и на июнь
В Забайкальском крае базы отдыха на озере Арахлей не имеют права работать. Из-за пандемии коронавируса их деятельность официально приостановлена до 1 июня.Об этом заявил зампред правительства региона Александр Бардалеев.
- Турбизнес в период карантина сильно пострадал, – рассказал Александр Бардалеев, – работа баз летом могла немного исправить ситуацию. Тем более сезон у нас очень короткий. Но пока в регионе много заболевших и об открытии баз мы не говорим. Никакого разрешения на работу базам отдыха не давали, запрет действует до 1 июня. Дальше он может быть продлён. И хочу ещё раз напомнить о том, что контроль есть и он строгий. В любой момент мы можем с мониторингом приехать на озеро и просто закрыть тех, кто нарушает закон.
Забайкальский край – один из немногих регионов страны, где с 11 апреля открыты все магазины и частично сфера услуг (бани, салоны красоты). Общепит работает онлайн и на вынос. С 14 мая на территории края разрешена работа автошкол.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что организации, деятельность которых разрешена в период режима повышенной готовности на территории Забайкальского края, обязаны соблюдать регламент безопасной деятельности. Глава региона отметил, что при не соблюдении организациями необходимых требований, они будут закрыты.
Ответственность за несоблюдение регламента предусмотрена частью 1 статьи 20.6.1 кодекса РФ об административных правонарушениях. И влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 30 000 рублей; на должностных лиц – от 10 000 до 50 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц – от 100 000 до 300 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба минэкономразвития Забайкалья.
В Забайкалье базам отдыха напомнили о запрете на работу
Власть, Фото:
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