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Главный санитарный врач Бурятии: «Торговые объекты не места для прогулок»

Главный санитарный врач Бурятии: «Торговые объекты не места для прогулок»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Главный санитарный врач Бурятии вновь обратился к жителям республики

Руководитель управления Роспотребнадзора – главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев призвал земляков не нарушать режим изоляции, подчеркнув, что большая часть заражений в республике происходит в домашних очагах.

- Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в республике остается напряжённой. Анализ заболеваемости показывает, что большое количество случаев инфицирования происходит именно дома. Когда те, кому предписано изолироваться на 14 дней, пренебрегают правилами карантина. Такое совершенно недопустимо. Никакие причины не могут быть уважительными для того, чтобы подвергнуть риску здоровье близких людей. Напоминаю: прибывшим и контактным лицам следует строго соблюдать режим изоляции, - обратился Сергей Ханхареев.

Он также акцентировал внимание на обязательное ношение масок в общественных местах. Эта требование прописано в указе главы Бурятии Алексея Цыденова и является обязательным для всех. Маска – это барьерное средство защиты, которое защищает и человека, и его окружающих.

- Ещё один важный момент – смягчение режима ограничений совсем не означает, что пришло время расслабиться. Не надо расценивать торговые объекты как места для прогулок. Режим самоизоляции продолжает действовать, риски всегда есть. И объекты торговли следует посещать только при крайней необходимости. Мы советуем пользоваться сервисами онлайн-покупок. Это гораздо безопаснее, и многие торговые фирмы уже активно предоставляют такие услуги, - призвал Сергей Ханхареев.

Как сообщал «Байкал-Daily», ограничительные меры в Бурятии смягчили в середине мая. Разрешили работать промышленным, строительным предприятиям, а также частично торговыми предприятиям непродовольственными товарами.

- Фактически у нас открывается большая часть видов деятельности: стройки, ремонтные мастерские, торговля. Единственно, хотел бы подчеркнуть – торговля непродовольственными товарами пока разрешается только в торговых залах площадью не более 400 квадратных метров. При улучшении ситуации может быть и больше, но пока открываются магазины площадью не более 400 квадратных метров. Неважно, чем он торгует. Торговля открывается вся. Производство и иные виды деятельности открываются, - пояснял глава Алексей Цыденов.

На утро 22 мая в Бурятии 1124 случая заражения COVID-19 (+34 за сутки).

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