Главный санитарный врач Бурятии: «Торговые объекты не места для прогулок»

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Цыденжап Батуев оценил предлагаемые поправки в Конституцию Власть, «Многолетние попытки на практике разрешить проблемы несостыковки в организации деятельности власти на местах без деления - «это мое, а это твоё», наконец-то находят решение», - заявил он