В Иркутской области власти рекомендуют набирать вахтовиков из местных

В регионе подписан указ об организации работы вахтовым методом



В Иркутской области врио губернатора рекомендовал привлекать к работе вахтовым методом местных жителей. Об этом Игорь Кобзев заявил на заседании оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения на территории региона COVID-19.



За последние сутки ещё у 48 человек, прибывших на работу вахтовым методом в Иркутскую область, выявлена коронавирусная инфекция. Всего за 20 мая в регионе зарегистрировано 83 случая заболевания.



- Вчера я подписал изменения в указ об организации работы вахтовым методом. Прежде всего, при перевахтовке обязательно проводить дезинфекцию всех жилых и служебных помещений, оборудования и транспорта. Исключить контакт между поступающими и убывающими вахтовиками. Настоятельно рекомендую привлекать к работе местное население, а не граждан из других регионов. Так мы сможем решить проблему безработицы в этих отдаленных территориях, а также защитить наших жителей от новых случаев заражения, – сказал исполняющий обязанности губернатора.



Глава региона напомнил, что с 20 мая в области действует обязательный масочный режим в общественных местах и транспорте. Министерство соцзащиты и минздрав области должны обеспечить бесплатную раздачу средств индивидуальной защиты. Более двух миллионов масок получат педагоги, задействованные в проведении ЕГЭ, работники дошкольных учреждений, социально незащищённые категории населения, граждане старше 60 лет, беременные женщины и призывники.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, Игорь Кобзев обратил особое внимание на необходимость соблюдения мер личной безопасности в транспорте.



- На первом этапе выхода из режима ограничений многие люди вернулись к работе и начали пользоваться общественным транспортом. Поэтому во всех видах транспорта должна проводиться ежедневная дезинфекция, - подчеркнул врио губернатора.

