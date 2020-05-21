В регионе подписан указ об организации работы вахтовым методом
В Иркутской области врио губернатора рекомендовал привлекать к работе вахтовым методом местных жителей. Об этом Игорь Кобзев заявил на заседании оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения на территории региона COVID-19.
За последние сутки ещё у 48 человек, прибывших на работу вахтовым методом в Иркутскую область, выявлена коронавирусная инфекция. Всего за 20 мая в регионе зарегистрировано 83 случая заболевания.
- Вчера я подписал изменения в указ об организации работы вахтовым методом. Прежде всего, при перевахтовке обязательно проводить дезинфекцию всех жилых и служебных помещений, оборудования и транспорта. Исключить контакт между поступающими и убывающими вахтовиками. Настоятельно рекомендую привлекать к работе местное население, а не граждан из других регионов. Так мы сможем решить проблему безработицы в этих отдаленных территориях, а также защитить наших жителей от новых случаев заражения, – сказал исполняющий обязанности губернатора.
Глава региона напомнил, что с 20 мая в области действует обязательный масочный режим в общественных местах и транспорте. Министерство соцзащиты и минздрав области должны обеспечить бесплатную раздачу средств индивидуальной защиты. Более двух миллионов масок получат педагоги, задействованные в проведении ЕГЭ, работники дошкольных учреждений, социально незащищённые категории населения, граждане старше 60 лет, беременные женщины и призывники.
Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, Игорь Кобзев обратил особое внимание на необходимость соблюдения мер личной безопасности в транспорте.
- На первом этапе выхода из режима ограничений многие люди вернулись к работе и начали пользоваться общественным транспортом. Поэтому во всех видах транспорта должна проводиться ежедневная дезинфекция, - подчеркнул врио губернатора.
В Иркутской области власти рекомендуют набирать вахтовиков из местных
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 21.05.2020
Среди награждённых, к примеру, начальник управления уголовного розыска
Власть, 21.05.2020
«Многолетние попытки на практике разрешить проблемы несостыковки в организации деятельности власти на местах без деления - «это мое, а это твоё», наконец-то находят решение», - заявил он
Им стал бывший председатель городской думы седьмого созыва
Для того, чтобы попасть на личный приём, нужно предварительно записаться
Депутатами был рассмотрен 21 вопрос
Мэр назначил нового председателя правового комитета
Бывший начальник Торгово-промышленной палаты Бурятии возглавил УФССП
Проекты защитных сооружений в пострадавших от наводнения территориях были одобрены Главгосэкспертизой РФ
В Бурятии на пополнение музеев выделили более 3 млн рублей
Пользователи, увидев снимок, решили, что бывшие бурятские министры уже умерли
Речь идёт о провинции Цзилинь на северо-востоке КНР
Лидер бурятских коммунистов рассказал подписчикам, что отмечает день рождения два раза в году
Впервые новогодний городок на площади оформят по пожеланиям горожан
Власть, 18.05.2020
Также сократилась в 5 раз площадь возгораний
Власть, 18.05.2020
Сотрудникам медучреждений деньги будут перечислены до вечера завтрашнего дня