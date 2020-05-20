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Главный следователь Бурятии принимает в дистанционном формате

Главный следователь Бурятии принимает в дистанционном формате
Власть, 
Для того, чтобы попасть на личный приём, нужно предварительно записаться

В управлении Следственного комитета по Бурятии сообщили, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции приём граждан руководителем управления возможен в дистанционном формате по видеоконференцсвязи или по телефону.

Для записи на личный приём к руководителю следственного управления и выбора удобного формата приёма, а также по другим вопросам организации личного приёма граждан в следственном управлении можно обратиться по телефону: 8 (3012) 21-39-92 (Самданова Баярма Батоевна) или 8 (3012) 21-46-23 (приёмная).

Также в ведомстве круглосуточно функционируют дистанционные каналы связи с сотрудниками. Можно, не выходя из дома, подать обращение, уточнить информацию о ранее поданном заявлении, сообщить важную для следственных органов информацию с использованием следующих ресурсов и телефонов:

Телефон дежурного: +7 924 772-12-28; телефон доверия: 8 (3012) 21-18-08; телефонная линия «Ребёнок в опасности»: 123; телефонная линия следственного управления для приёма сообщений о давлении на бизнес: +7 (924) 772-11-57.

Для получения дополнительной информации можно обращаться по телефону: 8 (3012) 21-39-92.

коронавирус следственный комитет
 
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