Бывший начальник Торгово-промышленной палаты Бурятии возглавил УФССП
Бывший руководитель Торгово-промышленной палаты Бурятии Пётр Ертанов назначен на должность врио руководителя управления федеральной службы судебных приставов по Бурятии – главного судебного пристава республики.
- Врио руководителя республиканского управления вступил в должность с 1 мая. Приказ о назначении подписан директором ФССП России, генерал-полковником внутренней службы Дмитрием Аристовым, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе управления.
Как сообщал «Байкал-Daily», бывший руководитель управления федеральной службы судебных приставов по республике Аслан Токаев покинул свой пост в августе 2019 года. Он был назначен на должность главного судебного пристава Иркутской области.
Справка:
Пётр Ертанов родился в 1975 году в селе Баяндай Иркутской области. Окончил Бурятский государственный университет в 2000 году, Институт государственного администрирования - в 2009 году, Восточно-Сибирский государственный университет - в 2013 году.
С 2002 по 2014 год работал на разных должностях в управлении ФССП по Буряти. С 2010 по 2014 год занимал должность заместителя руководителя управления. С 2014 по 2017 год – проектный управляющий в КНР Фонда регионального развития Бурятии. С 2017 по 2019 год возглавлял Торгово-промышленную палату Бурятии.
С декабря 2019 года являлся начальником отдела государственной службы и кадров территориальных органов управления государственной службы и кадров ФССП России.
Врио руководителя УФССП по Бурятии стал Пётр Ертанов
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