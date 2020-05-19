Проекты защитных сооружений в пострадавших от наводнения территориях были одобрены Главгосэкспертизой РФ
Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения в отношении проектов сооружений инженерной защиты в Тулуне, Нижнеудинске, сёлах Шелехово, Бирюса и рабочем посёлке Шиткино Тайшетского района. Проектирование этих дамб в Иркутской области было завершено досрочно по поручению заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.
К строительству сооружений инженерной защиты на реках Ие, Уде и Бирюсе планируется приступить в июне 2020 года. Контракты на выполнение работ будут заключены в ближайшее время.
На строительство всех пяти объектов инженерной защиты в 2020 году из федерального и областного бюджетов планируется направить 1 млрд 419 млн рублей.
Проектирование и строительство защитных дамб в пострадавших от наводнения территориях Иркутской области находятся на личном контроле главы региона Игоря Кобзева. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства области.
Дамбы в Иркутской области планируют строить в июне
Власть, Фото:
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