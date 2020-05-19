Министр культуры Бурятии показала старинную амулетницу













В Бурятии на пополнение и реставрацию музейных коллекций выделено 3 млн 300 тысяч рублей. Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр культуры республики Соелма Дагаева.Также она опубликовала фотографии некоторых предметов из музейного фонда Бурятии, которые наряду с другими будут отреставрированы. Министр рассказала, из чего сделаны эти предметы.- Нагрудная амулетница для женщин «Гуу» в традиционной обработке - из серебряного фонда бурятского художественного металла. Седло со стременами, тоже выполненное в традиционной технике насечки, что на сегодня уже утрачена. Также конская упряжь, требующая срочного вмешательства реставратора. Эти предметы поступали в музеи с разной степенью сохранности. Будет работать над экспонатами реставратор высшей категории Воробьев Михаил Леонидович, - написала Соелма Дагаева.Китайская фарфоровая ваза и курильница отправятся на обновление в научно-реставрационный центр имени Грабаря.Также на реставрацию уйдут и две старинные книги: Евангелие 1564 года из нацбиблиотеки и монгольско-русский словарь 1834 года из Кяхтинского музея. Это был первый словарь, по которому учились дети казаков, переводчики и урядники.- Музеи Бурятии должны не только сохранять культурное наследие для будущих поколений, но и пополнять его. Годы, когда средства не выделялись и ничего не покупалось для музеев, становятся в будущем «провальными». Сложно показать потом этот период в истории, быту и в предметах искусства, - заключила министр.