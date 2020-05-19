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Власти Китая ввели карантин на границе с Россией

Власти Китая ввели карантин на границе с Россией
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Речь идёт о провинции Цзилинь на северо-востоке КНР

Власти Китая ввели строгие карантинные меры в ряде населённых пунктов граничащей с Россией провинции Цзилинь на северо-востоке страны. В этом регионе зафиксированы 34 новых случая заражения коронавирусом, сообщает 19 мая «Российская газета».

- Большинство случаев заражения связывают с уездом Шулань, в котором проживает 700 тысяч человек. С понедельника здесь введены санитарные ограничения на работу транспорта, магазинов, предприятий и на передвижения самих жителей, - пишет газета South China Morning Post.

Вспышку распространения коронавирусной инфекции в регионе связывают с заражением 45-летней женщины, работавшей прачкой в управлении общественной безопасности уезда, но вот источник её заражения до сих пор неясен. Пациентка не контактировала с приезжими, а местных случаев заражения на территории не было больше двух месяцев.

Впервые вспышку нового заболевания зарегистрировали в конце декабря 2019 года в Центральном Китае, а 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. По последним данным, число заболевших в мире уже превысило 4,5 миллиона человек.
Китай коронавирус карантин
 
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