Речь идёт о провинции Цзилинь на северо-востоке КНР
Власти Китая ввели строгие карантинные меры в ряде населённых пунктов граничащей с Россией провинции Цзилинь на северо-востоке страны. В этом регионе зафиксированы 34 новых случая заражения коронавирусом, сообщает 19 мая «Российская газета».
- Большинство случаев заражения связывают с уездом Шулань, в котором проживает 700 тысяч человек. С понедельника здесь введены санитарные ограничения на работу транспорта, магазинов, предприятий и на передвижения самих жителей, - пишет газета South China Morning Post.
Вспышку распространения коронавирусной инфекции в регионе связывают с заражением 45-летней женщины, работавшей прачкой в управлении общественной безопасности уезда, но вот источник её заражения до сих пор неясен. Пациентка не контактировала с приезжими, а местных случаев заражения на территории не было больше двух месяцев.
Впервые вспышку нового заболевания зарегистрировали в конце декабря 2019 года в Центральном Китае, а 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. По последним данным, число заболевших в мире уже превысило 4,5 миллиона человек.
Власти Китая ввели карантин на границе с Россией
Власть, Фото:
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