Лидер бурятских коммунистов рассказал подписчикам, что отмечает день рождения два раза в году
Лидер бурятских коммунистов, сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев опубликовал любопытный пост про свой день рождения. Оказалось, что он родился 18 мая, а зарегистрировали его на 1 июня.
- Хочу раскрыть некоторую тайну моего рождения. У меня два знаковых дня: официальное рождение – 18 мая, а зарегистрирован в сельском совете Шаралдая на Малой родине – 1 июня, - рассказал он на своей странице в Facebook.
Также Вячеслав Мархаев написал и о том, что отец мечтал о рождении дочери.
- Я, у родителей Михаила Михайловича и Розалии Борисовны, в семье родился пятым, и все были пацаны. Ночью, когда у мамы начались схватки, она растолкала отца и отправила его за повитухой. Пока папа с бабушкой шли, мама меня уже родила одна самостоятельно, перевязала пуповину, обмыла, и все необходимое убрала, завернула меня в единственную пелёнку, которая была у нас. Когда пришёл отец и понял, что с повитухой опоздал, спросил - кто родился? Мама ответила - сын! Можно было представить лицо отца - который мечтал о рождении дочери, а тут вдруг опять сын. Разочарование его было настолько велико, что он в сердцах сказал жене: «Иди и выброси его!». Конечно, это была шутка. И сейчас в нашей семье этот случай вспоминают с улыбкой. В этом и кроется причина того, почему мой отец пошел выписывать свидетельство о рождении только 1 июня, - подробно поведал он.
Лидер бурятских коммунистов добавил, что теперь отмечает день своего рождения два раза в году. Он также поделился, что с трудом верит в то, что ему уже 65 лет.
Вячеслав Мархаев раскрыл «тайну своего рождения»
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