Впервые новогодний городок на площади оформят по пожеланиям горожан
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Администрация Улан-Удэ в середине мая объявила сбор предложений по тематике и оформлению новогоднего городка-2021 на площади Советов.
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В предыдущие годы тематика и стиль оформления новогоднего городка на площади Советов определялись по итогам открытых конкурсов проектов, в которых участвовали архитекторы Улан-Удэ. Теперь же для более полного учёта мнений и предпочтений администрация решила опросить население по тематике оформления главной городской ёлки.
Все собранные предложения будут рассмотрены специальной комиссией. Самые креативные идеи будут включены в разработку концепции новогоднего городка-2021. ⠀
Предложения и пожелания принимаются до 1 июня 2020 года по телефонам: 23-39-27, 41-51-37, 23-23-28. Также свои предложения можно направить по электронной почте: kagz@ulan-ude-eg.ru, kgh@ulan-ude-eg.ru
Как сообщал «Байкал-Daily», зимой 2019-20 в ледовом городке в центре Улан-Удэ использовали идею Да Винчи. На главной площади были установлены ледовые фигуры мышек (символ года во Восточному календарю), ледяная чаша, горка, деревянные арки и, конечно же, ёлка.
Мэрия Улан-Удэ уже задумалась о новогоднем городке
Власть, Фото:
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