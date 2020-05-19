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Мэрия Улан-Удэ уже задумалась о новогоднем городке

Мэрия Улан-Удэ уже задумалась о новогоднем городке
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Впервые новогодний городок на площади оформят по пожеланиям горожан

Администрация Улан-Удэ в середине мая объявила сбор предложений по тематике и оформлению новогоднего городка-2021 на площади Советов.

В предыдущие годы тематика и стиль оформления новогоднего городка на площади Советов определялись по итогам открытых конкурсов проектов, в которых участвовали архитекторы Улан-Удэ. Теперь же для более полного учёта мнений и предпочтений администрация решила опросить население по тематике оформления главной городской ёлки.

Все собранные предложения будут рассмотрены специальной комиссией. Самые креативные идеи будут включены в разработку концепции новогоднего городка-2021. ⠀

Предложения и пожелания принимаются до 1 июня 2020 года по телефонам: 23-39-27, 41-51-37, 23-23-28. Также свои предложения можно направить по электронной почте: kagz@ulan-ude-eg.ru, kgh@ulan-ude-eg.ru

Как сообщал «Байкал-Daily», зимой 2019-20 в ледовом городке в центре Улан-Удэ использовали идею Да Винчи. На главной площади были установлены ледовые фигуры мышек (символ года во Восточному календарю), ледяная чаша, горка, деревянные арки и, конечно же, ёлка. 
Новый год ледовый городок
 
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