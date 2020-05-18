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В Забайкалье уменьшилось количество степных пожаров

В Забайкалье уменьшилось количество степных пожаров
Власть,  Фото:pixabay.com
Также сократилась в 5 раз площадь возгораний

Количество степных пожаров в Забайкальском крае за неделю уменьшилось в 1,5 раза. Площадь возгораний также сократилась в 5 раз. Заместитель председателя правительства региона Андрей Гурулев отметил, что такие показатели были достигнуты из-за возможной профилактической работы глав муниципальных образований.

- Степных пожаров стало меньше в 1,5 раза, площадь пожаров уменьшилась в 5 раз. Это, видимо, говорит о той работе, которую провели главы муниципальных образований при подготовке степных районов к пожароопасному периоду, - сказал он.

Андрей Гурулев добавил, что в рамках пожароопасного периода в 2,4 раза увеличилось количество лесных пожаров и в 2,1 раза их площадь. Сейчас в Забайкалье действует один пожар в авиазоне на территории Газимуро-Заводского района. Также локализованы два пожара. Один из них в Калганском районе, второй на площади 2,5 тысячи гектаров в районе села Нарын-Талача Карымского района, где осадки обошли муниципалитет стороной.

- Сегодня заканчиваем отжиг, пожар в районе села Нарын-Талача закольцовываем и после этого подадим на ликвидацию, - добавил зампред.

Кроме того, за неделю выявлено двое поджигателей лесов. В отношении одного будет принято решение после ликвидации пожара в районе села Нарын-Талача. Также поймано шесть поджигателей степи и привлечено к ответственности 77 нарушителей правил пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Забайкальский край пожар лесные пожары
 
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