УКС правительства Бурятии незаконно расторгло контракт с фирмой

Контракт с челябинской фирмой был на сумму 12 миллионов



Бурятское УФАС России рассмотрело обращение Управления капитального строительства правительства Бурятии (УКС) о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Динамика», фирмы из Челябинска.



30 марта заказчик по результатам аукциона заключил с компанией контракт на 12 миллионов на разработку проектной документации для строительства котельной на газе в Закаменске.



Однако уже через неделю УКС в одностороннем порядке исполнять контракт отказалось и направило в антимонопольный орган материалы в отношении подрядчика. Причиной стало выявление недостоверной информации об учредителе в заявке ООО «Динамика» на участие в аукционе.



Между тем, в середине марта УФАС рассматривало жалобу данного участника закупки. Комиссия антимонопольного органа изучила заявку ООО «Динамика», в том числе проверила представленную информацию об учредителе и пришло к выводу о полном соответствии заявки требованиям законодательства и требованиям заказчика, установленным аукционной документацией.



Таким образом, УКС не имело никаких правовых оснований для расторжения контракта.



По итогам рассмотрения обращения подрядчик в реестр недобросовестных поставщиков не включен. А в отношении заказчика будет возбуждено административное производство по факту нарушения законодательства о контрактной системе, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.









