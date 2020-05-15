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УКС правительства Бурятии незаконно расторгло контракт с фирмой

УКС правительства Бурятии незаконно расторгло контракт с фирмой
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Контракт с челябинской фирмой был на сумму 12 миллионов

Бурятское УФАС России рассмотрело обращение Управления капитального строительства правительства Бурятии (УКС) о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Динамика», фирмы из Челябинска.

30 марта заказчик по результатам аукциона заключил с компанией контракт на 12 миллионов на разработку проектной документации для строительства котельной на газе в Закаменске.

Однако уже через неделю УКС в одностороннем порядке исполнять контракт отказалось и направило в антимонопольный орган материалы в отношении подрядчика. Причиной стало выявление недостоверной информации об учредителе в заявке ООО «Динамика» на участие в аукционе.

Между тем, в середине марта УФАС рассматривало жалобу данного участника закупки. Комиссия антимонопольного органа изучила заявку ООО «Динамика», в том числе проверила представленную информацию об учредителе и пришло к выводу о полном соответствии заявки требованиям законодательства и требованиям заказчика, установленным аукционной документацией.

Таким образом, УКС не имело никаких правовых оснований для расторжения контракта.

По итогам рассмотрения обращения подрядчик в реестр недобросовестных поставщиков не включен. А в отношении заказчика будет возбуждено административное производство по факту нарушения законодательства о контрактной системе, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.




УФАС УКС РБ
 
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