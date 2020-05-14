Соцучреждения Забайкалья примут жёсткие меры по COVID-19

Власть, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Также принято решение о регулярном тестировании на коронавирус сотрудников учреждений



В Забайкальском крае губернатор Александр Осипов 14 мая провёл совещание по организации работы в учреждениях социального обслуживания региона в условиях коронавирусной инфекции. Он поручил вести жёсткий контроль выполнения всех требований, которые помогут не допустить распространение вируса.



- Руководители всех соцучреждений должны контролировать неукоснительное жесточайшее выполнение их сотрудниками всех норм для нераспространения вируса. Особенно тех, которые, по их мнению, наиболее действенные. Сейчас надо во всех случаях спрашивать предельно жёстко. Это поможет обезопасить вас, ваши семьи, ваших сотрудников и их семьи тоже, а соответственно и тех людей, которых вы обслуживаете в учреждении. А любой недочёт может привести к масштабным вспышкам вируса, – обратился к руководителям соцучреждений края губернатор.



Он добавил, что принято решение о тестировании на коронавирус сотрудников учреждений. Сейчас подходит к концу первое тестирование. В дальнейшем это должны быть регулярные тестирования, пока не нормализуется эпидемиологическая обстановка.



Главный санитарный врач Забайкальского края Светлана Лапа обратила внимание на необходимость правильного опроса персонала соцучреждений при его допуске к работе и предупреждении работников об ответственности за сокрытие каких-либо сведений, связанных с прибытием или выездом из населённого пункта. Также она напомнила о соблюдении всех мер безопасности при работе в изоляторе.



За последние сутки в Забайкальском крае выявлено 22 случая коронавирусной инфекции. Всего зафиксировано 454 подтвержденных диагноза, один летальный исход. В данный момент четыре человека находятся в тяжелом состоянии, один на ИВЛ. 157 полностью выздоровели и выписаны из больниц.



Ограничительные мероприятия введены во всех государственных учреждениях социального обслуживания Забайкальского края. 14 мая в системе министерства труда и социальной защиты населения края закрываются на режим полной самоизоляции 11 стационарных учреждений.



Ранее в пансионате «Яснинский» произошла одна из вспышек распространения коронавируса. Здесь 31 человек заразился коронавирусом. В пансионате был введён карантин, персонал и постояльцы изолированы по зданиям, проведена дезинфекция. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

