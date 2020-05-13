В учреждениях каждые два часа проводится обработка
У уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой на контроле находятся вопросы обеспечения прав граждан, содержащихся в изоляторах временного содержания и в центре временного содержания иностранных граждан МВД по Бурятии.
Всего по состоянию на 13 мая в учреждениях находится 11 подозреваемых и обвиняемых и более 40 граждан, арестованных в административном порядке. В центре находятся четыре гражданина из Узбекистана.
Установлено, что запас защитных и дезинфицирующих средств в учреждениях имеется в достаточном количестве. Каждые два часа проводится обработка режимных блоков, служебных помещений, мест общего пользования. Организован медицинский контроль за поступающими, два раза в сутки замеряется температура тела с занесением в лист учёта, сообщили в аппарате омбудсмена.
Бурятский омбудсмен контролирует запас масок в изоляторах
Власть, Фото:
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