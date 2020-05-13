Бурятский омбудсмен контролирует запас масок в изоляторах

В учреждениях каждые два часа проводится обработка



У уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой на контроле находятся вопросы обеспечения прав граждан, содержащихся в изоляторах временного содержания и в центре временного содержания иностранных граждан МВД по Бурятии.



Всего по состоянию на 13 мая в учреждениях находится 11 подозреваемых и обвиняемых и более 40 граждан, арестованных в административном порядке. В центре находятся четыре гражданина из Узбекистана.



Установлено, что запас защитных и дезинфицирующих средств в учреждениях имеется в достаточном количестве. Каждые два часа проводится обработка режимных блоков, служебных помещений, мест общего пользования. Организован медицинский контроль за поступающими, два раза в сутки замеряется температура тела с занесением в лист учёта, сообщили в аппарате омбудсмена.

